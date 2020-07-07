陸半導體自給率拚70％ 陸企狂吸金6,000億

陸美爭奪科技霸權，加上華為的晶片來源也遭到美國阻斷，大陸半導體自主化今年來加快腳步，並在「國家大基金」大陸國家集成電路產業投資基金 (National Integrated Circuit Industry Investment Fund)挹注下，許多大陸半導體廠商獲得資金發展，數據統計顯示，今年以來大陸半導體產業募資，與去年同期相比超過2.2倍。

據日經新聞報導，以大陸民營企業資料、媒體報導資訊來看，截至今年7月5日，大陸半導體產業目資約2.2 兆日圓(約1440 億元人民幣，為6000億元新台幣)，比去年同期1兆日圓多出2.2倍。

美方對陸發動科技產業之爭，讓北京當局意識到半導體自主化的必要性，加上美國近幾年來將中興通訊(ZTE)、華為等大陸競爭力強勁的企業列入實體清單，中興通訊甚至一度瀕臨破產，華為最先進的半導體採購來源也遭阻斷。

「中國製造 2025」以半導體自主化為目標，計畫從2020年大陸半導體自給率從不到20%提高到40%，預計在2025年達到70%。但根據市調機構IC Insights 指出，即使到2024年，大陸半導體自給率也只能達20%多一些些。

文章來源：日經新聞

（中時電子報 呂承哲）