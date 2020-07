路透社獨家報導,在香港《國安法》生效後,大陸短影音平台TikTok(抖音)昨(6)日稍晚透露,幾天內將會退出香港市場。

大陸於1日起開始實施香港《國安法》,包括谷歌(Google)、臉書(Facebook)、推特(Twitter)等科技公司已經表態,暫時不會配合北京政府提供用戶資訊,抖音日前也被指出,向印度政府保證,即便北京要求,抖音也會拒絕提供用戶數據。

現在,路透社報導,抖音一名發言人周一晚透露,抖音將在幾天內退出香港市場,該發言人指出,「有鑑於近期事件,我們已經決定停止抖音在香港市場的營運。」

抖音為北京字節跳動科技有限公司(ByteDance Technology Co.)所有,現任執行長為美國迪士尼公司前高層主管梅爾(Kevin Mayer),梅爾先前曾表示,北京政府並未取得用戶資訊。

(中時電子報 吳映璠)