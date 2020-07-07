美中概股掀撤退潮 新浪或私有化溢價12％

今(7/7)日大陸財經新聞重點摘要：

1.在美中概股撤退潮 新浪或私有化溢價12％

中美摩擦下在美中概股出現返港上市以及私有化撤退潮，大陸知名入口網站新浪6日聲明，已經收到公司CEO曹國偉旗下公司的私有化要約，每股作價41美元，溢價近12％。

路透指出，按當前流通股計算，該交易價值約為27億美元，較2日收盤價溢價近12％。該消息也帶動新浪6日股價大漲10.55％收報40.54美元。

報導稱，曹國偉控制的這家New Wave持有新浪12.15％股份。新浪聲明稱，其董事會已經組成了一個包括獨立董事在內的特別委員會，評估上述交易。

值得注意的是，在中美關係緊張之際，越來越多中國公司選擇私有化以及轉戰香港、上海，如58同城、易車控股等企業在6月也同意進行私有化。

2.陸AI晶片公司寒武紀A股發行價64.39元 籌資25.8億

大陸AI晶片公司寒武紀推動A股IPO進度，確定每股人民幣（下同）64.39元發行價，將募資25.8億元。

路透報導，當前寒武紀等晶片企業搶著上市，抓住資金湧入A股的熱潮，並藉此提升實力縮短與美國的科技差距，如大陸晶片製造巨頭中芯國際也正推進A股上市。

寒武紀科技的IPO定價代表發行市盈率為58.03倍。據交易所文件，五家中國同業上市公司平均市盈率為34.54。當前各公司踴躍進入A股科創板上市，今年上半年籌資69.6億美元。這促使科創板超過上海主板，成為全球第二大IPO市場，僅次於那斯達克。

寒武紀將發行4,010萬股新股，IPO籌得資金將用於為三個晶片項目提供資金，及補充運營資本。寒武紀的招股說明書顯示，該公司2019年淨虧損從上年的4,100萬元激增至11.8億元，營收則增長逾兩倍至4.439億元。

3.北京新增掛零 陸6日確診8例全為境外

大陸北京的疫情保衛戰見成效，大陸國家衛健委7日公布數據，6日大陸新增確診病例8例均為境外輸入病例，北京自6月11日以來首次將新增確診病例降至0。

數據顯示，大陸6日新增確診病例8例，均為境外輸入病例，其中遼寧2例，上海2例，四川2例，內蒙古1例，廣東1例。無新增死亡病例。

在北京方面，6日無新增報告本地確診病例、疑似病例，新增無症狀感染者1例，是6月11日爆發本輪疫情以來首次將新增確診病例降至0。

截至7月6日24時，大陸現有確診病例403例，累計報告確診病例83,565例，累計死亡病例4,634例。

4.傳50華企投資項目 正被印度政府按新法審查

陸印上月在邊境爆發流血衝突，雙邊經貿受兩國緊張關係波及。英媒周一（6日）引述知情消息指，印度政府正根據新審查政策，檢視約50項與大陸企業相關的投資提案。有關新規定早於4月推出，旨在遏制新冠肺炎疫情期間投機收購行為；但業界認為，陸印近日的摩擦料將令華企投資項目更遲獲批。

據報導，印度高級官員消息指，陸印爆發邊境衝突後，印度對投資項目的審批變得「較想像更為謹慎」。這名官員和另外兩名消息人士稱，自新規實施以來，有40至50份涉及大陸投資者的投資申請，目前正受審查；但未有透露涉事公司。

消息指，包括印度駐大陸領事館在內的多個印度政府機構，一直有與投資者溝通，以要求對方就有關投資項目作出明確解釋。起草新政策的印度商務部工業部門則未有回應報道。

印度早於4月宣布新規定，要求所有鄰近國家的實體投資，均需經過印度政府的審批。由於受影響大陸投資者佔多，有關規定當時已招致大陸投資者和北京的批評，斥其帶有歧視性。

（中時 張語庭）

5.阿里巴巴漲4％ 再超騰訊重登市值王

大陸網路公司市值王再度易位，阿里巴巴港股7日早盤大漲近4％，現報234.40港元，市值達到5.03兆港元，超越競爭對手騰訊。

阿里巴巴7日開盤漲幅一度逾6％，現漲3.99％報234.40港元。騰訊現漲1.06％報525.50港元。兩大網路企業市值均突破5兆港元，騰訊約為5.02兆港元。

阿里巴巴6日美股走勢同樣強勁，盤中達到股價歷史新高240.48美元，收盤大漲7.33％報240美元。

6.大陸A股火熱 開盤100分鐘成交破兆人幣

大陸A股7日持續火熱，開盤僅一小時，滬深兩市成交就突破人民幣（下同）8千億元，開盤100分鐘後兩市成交額就突破1兆元關卡，較6日提早約30分鐘，連續4個交易日成交破兆元。

上證指數現漲1.35％報3,378點，成交約4,782億元。深證成指現漲2.67%報13,288點，成交5,529億元。

此外，創業板指現漲逾3％，突破2,600點關卡，創2016年1月以來新高，現漲3.13％報2,609點。