法國未禁華為5G 但鼓勵電訊商避免採購

今（7/6）日大陸財經新聞重點摘要：

1.法國未禁華為5G 惟鼓勵電訊商避免採購

法國「回聲報」(Les Echos)報導，法國國家網路安全局（ANSSI）主管Guillaume Poupard表示，巴黎政府不會完全禁止華為參與當地5G網路建設，但會建議電訊企業避免採購華為的產品。

Poupard表示，法國當局不會完全禁止華為，但對現時沒有採用華為設備的電訊商，當局將鼓勵他們避免使用華為的設備。對於已採用華為設備的電訊商，當局容許3年至8年的使用期限。他表示，有關做法是為確保法國的獨立審批權，同時避免中國作出報復措施。

Bouygues Telecom與SFR是使用華為設備的法國電訊商。Orange則採用愛立信與諾基亞的設備。

美國一直敦促西方盟友禁止華為參與5G項目，指中國情報機構可能利用華為的設備，偷取西方國家資料，構成國家安全隱患。華為否認指控。

路透早於3月曾引述消息人士稱，法國不會禁止華為參與5G項目，但會限制其參與程度。

2.人民幣中間價小升25個基點

人民幣兌美元中間價6日報7.0663元，較上個交易日報價7.0638元，貶值25個基點，跌幅0.04％。

在岸市場表現則較為強勢。截至上午10點28分，人民幣兌美元在岸價報7.0583元，上揚97個基點，漲幅0.14％。離岸價報7.0570元，上揚108個基點，漲幅0.15％。

3.滬指早盤漲逾3％ 重上3,200點 成交火爆

大陸股市6日受多項利多消息帶動，開高走高。上證指數6日早盤飆升逾3％，並升破3,200點關口。在券商金融股、地產股、石油股等相關類股飆漲下，滬深兩市在開盤短短一小時內成交額就突破人民幣（下同）6,700億元，交投火爆。

上證指數開盤報3,187點，升35點，漲幅1.11％。截至10點45分，報3,265.05點，升109.24點，漲幅3.46％。

深成指開盤報12,519點，升86點，漲幅0.69％；現報12,753.57點，升320.31點，漲幅2.58％。創業板指數開盤報2,469點，升6點，0.27％；現報2,500.65點，上漲38.09點，漲幅1.55％。

各類股幾乎全線上升，金融股升3％；煤炭、石油、化工股升逾1％；房地產、水泥、電力、有色金屬、鋼鐵股持穩。