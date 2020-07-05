中芯上市募資可望逾人民幣400億

大陸晶圓製造龍頭中芯國際5日披露科創板上市發行價，每股價格人民幣（下同）27.46元。戰略配售對象共29家，配售金額242.61億元，做為中芯國際重要金主，中國國家集成電路產業投資基金二期（簡稱大基金二期）獲配約35億元，占比14.5％。市場預計，中芯上市募資額可望達400億元以上。



做為可望成為大陸科創板首家「A＋H」股的上市公司，中芯國際回歸A股過程備受市場關注，更受到大陸監管部門禮遇。中芯國際自今年6月1日獲得上交所受理以來，僅僅一個月時間，先後通過申請受理、首輪問詢及答覆、上會獲通過、註冊生效等環節，開創科創板新紀錄。



新浪財經報導，中芯國際5日下午披露首次公開發行股票並在科創板上市發行公告，其股票發行價格每股27.46元，發行規模超過50億元。



中芯本次上市的戰略配售對象共29家，配售金額242.61億元。其中，大基金二期獲配35.17億元，新加坡政府投資有限公司獲配33.16億元，青島聚源芯星股權投資合夥企業獲配22.24億元。市場人士表示，根據中芯披露的發行價，將是科創板去年7月開板以來最大規模的上市計畫，估計可募資逾400億元。



值得注意的是，近年在大陸政府積極推動半導體產業發展下，大基金一期、二期均為中芯重要金主；今年5月15日，大基金二期還向中芯國際附屬公司「中芯南方」投資15億美元。



另外，做為中芯在科創板上市的聯席保薦機構，海通證券和中金公司日前表示，中芯國際IPO合理估值區間在38.29元至44.43元（約合41.99港元至48.72港元），消息帶動中芯港股股價近日狂飆。



今年初，中芯國際因疫情影響，股價最低落在3月23日的11.38港元，此後反轉走強，尤其6月11日後在上市利多不斷發酵下，股價呈現直線拉升走勢。7月2日中芯在香港股價狂漲17％，3日收漲報33.25港元，股價創歷史新高。若自6月11日算起，中芯短線累計上漲達77.2％。