A股轉旺 券商新開戶增三成

在外資助攻下，滬深兩市成交額連兩日破人民幣（下同）兆元，滬指站上3,100點關卡，A股交投熱絡更帶動券商開戶數大增。6月份多家券商開戶月增三成以上，其中以1990年生後出生者的開戶比率最高，約達30％。



預料6月大陸新增投資者數量有望達157.83萬人，年增約50％。



綜合陸媒5日報導，此前中美針對「港版國安法」不斷交鋒，導致陸港市場氣氛陷入觀望，但6月30日該法案刊憲實施後，上周（6月29日至7月3日）A股連漲四天，上證綜指累計大漲5.82％至3,152點，深證成指累計上漲5.25％至12,433點。當周代表外資動向的北向資金淨流入A股288.62億元，為連續第15周淨流入。



A股市場轉旺吸引投資者進場，部分券商新增開戶數量增加，國泰君安、中信證券等券商6月新增開戶數量月增30％，其中又以「90後」線上開戶熱情高漲。據中國結算公司統計，2020年5月大陸新增投資者數量為121.41萬人，年增5.34％，4月份新增投資者數量為164.04萬人，年增7.14％。



與此同時，近年受到大陸官方打壓的場外配資（保證金交易）平台也蠢蠢欲動，不少配資平台喊出「3至10倍槓桿」、「一個漲停收益110％」等口號來招攬投資者。北京、上海、廣東、深圳等多地證監局稍早已陸續發布場外配資風險警示，更列出場外配資平台「黑名單」。



值得注意的是，保險系資金也展現入市熱情。險資已是公募基金市場的第一大機構投資者，以及A股市場第二大機構投資者。截至今年4月底，保險資金運用餘額已達19.6兆元。多位險資人士認為，目前A股迎來顯著的「修復」，外資持續大規模湧入，加上對疫情憂慮的緩解、大陸經濟率先復甦、政策面利多持續發酵等因素，讓市場情緒轉為樂觀。



星石投資董事長江暉分析，下半年A股成長股將「多點開花」、長期漲勢來臨，可關注產業升級、行業集中、流動性寬鬆與經濟復甦四條投資主線，布局5G、新能源汽車、軟體與互聯網行業、大眾消費等估值合理的成長股。