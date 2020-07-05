CNN：華為明年初恐無法供應5G設備

美國對華為祭出新制裁，限制華為取得美國重要技術，制裁力道前所未見，引發各界質疑，華為是否能兌現5G合約承諾。分析師認為，華為明年初開始無法供應5G設備的風險很大。

美國有線電視新聞網（CNN）報導，美國今年5月加重對華為的制裁力道，要求採用美國製造設備或依美國軟體與技術設計的半導體商須取得美方許可證，才能向華為供貨。新制裁限制台灣台積電等企業向華為出口電腦晶片和其他關鍵零組件。

美國傑富瑞公司（Jefferies）分析師指出，華為沒有這些晶片，就無法建造5G基地台和其他設備。

華府智庫新美國安全中心（Center for a New American Security）研究員尼采（Carisa Nietsche）說，許多歐洲國家和行動通訊業者擔心，華為無法按承諾供應5G設備，因為美國新的出口管制對「他們的業務造成巨大打擊」。

傑富瑞分析師李裕生（Edison Lee）最近告訴投資人：「根據美國目前的直接出口規定，我真的認為華為5G設備業務非常危險。…如果法律不改，美中緊張關係沒有降溫，我認為華為明年初開始不再能供應5G設備的風險很大。」

華為發言人就CNN報導置評時，除說「我們持續獲得客戶的支持」外，沒有進一步說明。

華為今年稍早表示，已達成91項5G商業合約，其中逾半數（47項）在歐洲，27項在亞洲，17項在其他國家及地區。

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