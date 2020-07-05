消費民眾撐不起的市場 香港零售額年減二成

小型經濟體的內需動能，撐不起一個足夠規模的市場經濟，香港、新加坡都有相當困境。法國外貿銀行亞太區經濟研究部門指出，隨著疫情轉趨穩定，香港零售業正在從低谷緩慢恢復，被壓抑好幾個月的消費需求得以釋放，可是這樣的緩慢復甦無法翻轉香港零售額在今（2020）年全年將下降20％的頹勢，唯有允許更多的遊客到訪香港，才會是零售動能持續暢旺的關鍵。

法外貿銀指出，從整體零售結構來看，香港零售與遊客的相關系數達到0.9，為亞太市場中排名最高。次高是澳門、紐西蘭，台灣排名第四，也需特別注意。香港零售很明顯相當依賴旅遊業，意味著香港在地需求很難完全替代遊客支出，例如珠寶首飾、藥妝、服裝等產品，都非常依賴到港旅客的消費。

基於防止新冠疫情擴散的種種新規定，法外貿銀團隊統計，因此導致零售和休閒相關人員的流動下降了25％，5、6月期間香港零售額跌幅縮小，部份是因疫情解封刺激消費者加大釋放需求，店家也提供大量折扣，都讓零售金額看起來好看許多。

該研究團隊認為，有兩項經濟數據：失業率和房地產相關所透露的訊息，其實已說明香港零售市場難以好轉，其一，失業率估計將從2020年4月的5.9％攀升至2020年第三季的6.3％，其二，零售物業租金在2020年3月出現2009年6月以來的最大跌幅，商店空置率也在3月間顯著上升，「這種趨勢在2020年第三季之前，只會進一步惡化」，法外貿銀團隊指出，即將到來的反彈可能只是短暫，香港零售業想要重回過去風光，還是要回頭檢討並克服結構性問題。