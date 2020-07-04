拼多多創辦人黃崢辭CEO 賣143億美元持股

大陸電商拼多多創辦人黃崢將辭去公司執行長一職，並將他在公司的個人持股減持約143億美元。

黃崢在一份聲明中表示：「我將不再參與公司的日常營運管理，將花更多時間和相關團隊及董事會制定公司的長期戰略和公司結構。」

在提交給美國證券交易委員會（SEC）的申報文件中，拼多多披露，自3月31日以來，黃崢直接或通過其控制的離岸信託將所持公司股票減少6.65億股，相當於股票總量的13.9%。

黃崢在致員工的一封信中表示，拼多多的「創始團隊」向「繁星慈善基金」捐贈了1.135億股股票。拼多多在2018年首次公開發行（IPO）時表示，公司將把2.4%的股票投入一個慈善機構，用於支持有緊急需求的員工，並促進企業社會責任。

黃崢表示，他持有的另外3.71億股股票將轉讓給拼多多合伙人集體，進行一些長期基礎研究方面的探索，並且利用一部分作為未來管理層的補充激勵。截至今年4月，該合伙人集體的管理委員會僅包括黃崢和新任首席行長陳磊。黃崢所減持股份的其餘部分（約1.8億股，價值約38億美元）沒有提及。

此次減持之後，黃崢仍持有公司29.4%的股份，所持拼多多的投票權由88.4%減少至80.7%。拼多多沒有立即回應記者的置評請求。

自今年3月以來，該公司股價已上漲逾一倍，但其一直面臨市場的擔憂，包括其向消費者提供巨額補貼，以及權力集中於黃崢一人身上。在周三之前，黃崢一直擔任公司執行長、董事長和事實上的財務長。

拼多多任命其技術長陳磊為執行長。陳磊是黃崢在威斯康星大學麥迪遜分校（University of Wisconsin-Madison）的同學，他曾與黃崢在多次創業中合作，包括遊戲工作室尋夢。

黃崢表示：「我們的新任執行長陳磊是拼多多創始團隊的關鍵成員，一直積极參与拼多多的營運決策。」

黃崢在2015年創立拼多多，他將繼續擔任董事長，並擁有能夠完全控制拼多多的多數投票權。近幾周來，隨著投資者押注於拼多多的快速增長，其市值已升至1,000億美元以上。

該公司還表示，任命馬靖為新的財務副總裁。馬靖此前在奢侈品集團香奈兒（Chanel）的在華企業擔任財務相關職務。

「對於我們的高級財務職務，我們最看重的是誠信和技能，」黃崢表示。該公司沒有立即說明馬靖是否將開始對其財務業績進行認證，也沒有解釋他為何沒有獲得財務長頭銜。

文章來源：金融時報

（ 中時電子報 趙永紝）

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