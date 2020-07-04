西方各國抵制港版國安法 港府：強烈反對

剛在香港生效實施的「港版國安法」，現已演變為中國與西方國家的角力。繼美國日前揚言制裁中國，美國國會並火速通過香港自治法後，加拿大隨後跟進，將暫停與香港的引渡條約，並立即禁止向香港出口敏感軍事物品。德國總理梅克爾3日也表示，擔心香港的自治受到侵蝕，將在本月開始的歐盟輪值主席國任期內向中國提出人權等問題。

對於美國國會通過香港自治法案，要制裁損害香港自治的中國大陸官員與金融機構，香港特區政府則在3日深夜發表聲明表示強烈反對，並聲稱不排除採取反制措施。

綜合外媒4日報導，港府聲明強調，美國國會應立即停止干預香港特別行政區的內部事務，並對法案內容及所謂的制裁，「完全不能接受」。港府發言人隨後表示，「法案及所謂的『制裁』並不能阻嚇我們，只會損害港美之間的關係和共同利益」。

報導稱，加拿大總理杜魯多3日表示，在香港實施「港版國安法」後，加拿大將暫停與香港的引渡條約，並可能採取措施增加移民。他並稱，「敏感商品出口香港將與出口至中國同等對待，加拿大將立即禁止向香港出口敏感軍事物品。」

香港律政司司長鄭若驊4日上午批評，加拿大做法是干擾中國內政，大大打擊兩地法治，對此表示極度遺憾。

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