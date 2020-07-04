美麗商機 2024年陸美妝市場估達人民幣595億

儘管新冠肺炎疫情衝擊大陸美妝門店生意，但線上銷售卻快速崛起，加上90、95後年輕人對美妝擁有自我的想法，仍令業者看好大陸美妝事業。機構最新調查報告指出，大陸美妝市場規模預計將從2019年的人民幣（下同）390億元增長到2024年的595億元，年複合增長率為8.8％。

新京報報導，數據分析機構GlobalData近日發布報告指出，大陸美妝市場規模預計將從2019年的390億元增長到2024年的595億元，其中，面部彩妝產品將成為增長的主要驅動力。

GlobalData指出，大陸面部彩妝產品在2019年的銷量最高，為1.042億瓶，銷售總額為182億元。預測2019年至2024年，面部彩妝產品的年複合增長率為9.8％；眼部彩妝和唇部彩妝緊隨其後，年複合增長率分別為8.7％和7.4％。

另據報告披露，在所有美妝產品的銷售管道中，百貨商店在2019年大陸美妝產品分銷中所占比率最高，為28.3％，其次是網路零售、大賣場及超級市場，分別為25.5％和15.8％。此外，歐萊雅、LVMH和愛茉莉太平洋集團，為大陸美妝市場的三大主要參與者。

報導並指出，2020年初受到疫情影響，消費者足不出戶，對於線上消費的方式形成依賴，讓大陸化妝品的網路銷售額大幅上升。

譬如，拼多多平台公佈的資料顯示，僅2020年「五一」期間，該平台的美妝個護類商品較2019年同期大幅增長210％。也有一些品牌在疫情趨緩後加緊擴張步伐，2020年1月4日全球首發的WOW COLOUR，僅半年就設立100家門店，迅速佈局大陸市場，成為美妝新零售賽局的黑馬。

此外，90後甚至95後的大陸青年已經成為美妝的消費主力，與上一代相比，千禧一代呈現出更加個性化、多元化的消費傾向，更加主動尋求消費升級，這些年輕群體在美妝消費中也更有自己的偏好。

GlobalData消費者分析師Anchal Bisht表示，目前高端化妝品品牌在大陸消費者中的流行度正在上升，這些產品在大陸市場的前景廣闊。同時，品牌方的行銷活動也成功吸引了三四線城市的消費者，這些城市可望成為新的增長點，為整個行業的增長做出貢獻。