大陸美妝市場怪象 有爆款無品牌

市場研究機構前瞻產業研究院發布最新報告稱，大陸美妝高階市場被香奈兒等國際頂尖品牌占據，在中階市場，外資品牌同樣具有很強的市場競爭力，大眾市場才能看到大陸本土品牌的身影。目前，大陸業界正苦思如何化解有爆款、無品牌的難題。

陸媒新商業要參報導，相較於香奈兒、歐萊雅、資生堂等國際品牌，大陸美妝品牌的存在感較為薄弱。1990年後出生的大陸主力消費族群，樂於接納新事物，但該族群同時面臨房貸、車貸等壓力，對於價格與品質特別敏感，因此助長極致性價比的無品牌運動。

其中，瑪麗黛佳與完美日記（Perfect Diary）等大陸品牌為典型代表。瑪麗黛佳創辦人崔曉紅就曾表示，公司最想抓住年輕、追求時尚、自信、不盲從的那群人。「生活在當下的年輕人接收著不同國家的資訊，具備國際視野，有自己的品味和主張。大名牌不那麼重要，他們只想找適合自己的東西」。

另據星圖數據統計22家主流電商平台，2020年「618」年中購物節全網美妝行業銷售額前五大品牌中，完美日記排名第一。早在2019年4月底，聚划算電商平台推出的「歡聚日」活動中，完美日記的6款人氣產品銷量均突破10萬件。

完美日記儼然成為爆款製造機，對此，時尚消費品創意與品牌孵化平台OIB.China總經理吳志剛認為，這不是品牌的勝利，而是爆款的狂歡。

華興資本報告稱，美妝業本質上是一個行銷與通路驅動的產業，每一次的行銷或通路變革，都有可能帶來新商機。但從現實的極致性價比消費觀來看，產品研發將逐漸成為下一階段的品牌競爭力。常見的創新大多是產品配方升級、包裝形式改良、以及概念重塑，此為大陸美妝品牌崛起的難關，但也是從業界脫穎而出的機遇。