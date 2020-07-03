中印貿易戰升溫 印度再封殺830億陸能源設備

大陸、印度邊境爆發衝突後，印度政府宣布該國電信商在進行5G網路建設排除華為、中興通訊，並下架大陸59款APP，甚至連大陸進口商品審查速度也遭到推遲。最新消息傳出，印度政府打算禁止從大陸進口2100億元盧比(約830億元新台幣)的電力設備。

據路透報導，印度海關對大陸進口商品嚴加審查，導致鴻海的手機組裝廠作業流程受到阻礙，戴爾公司（Dell）也有130批貨物卡關，大陸上海汽車旗下名爵汽車，也有貨物卡在印度港口。不過，鴻海澄清，已經解決關口問題，貨物已經到達，工廠作業沒有受到影響。

據外國財經媒體報導，印度電力部長Singh與各地方政府官員會談時表示，印度有製造各種電力設備的實力，無須從大陸進口，並鼓勵當地政府從印度企業採購。

截至2019年3月，在這1年印度進口不可再生能源的設備達7100億元盧比（約2800億元新台幣），其中有3分之1從大陸進口，但在陸印邊境衝突後，這也成為印度官方檢討的焦點。Singh指稱，電力系統屬敏感設備，有可能會遭到網路攻擊，印度政府將檢查其他國家或地區採購的設備，內部是否存在惡意軟體。

（中時電子報 呂承哲）

延伸閱讀

中印衝突 印度開發「刪除大陸APP」軟體