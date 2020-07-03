港交所地位難動搖 陸企回港注新活力

中國政府於6月30日宣布「香港國安法」生效，美國第一時間表態將暫停給予香港特殊待遇。7月2日，國安法生效的第一個交易日，港股強漲逾400點，中信投信認為，這代表市場對港股仍具信心，且從競爭對手的取代性來看，香港作為亞洲金融中心地位，仍得以延續。

中信中國50（00752）經理人葉松炫指出，2018年中國僅有8%的出口是經由香港運至美國，中國經由香港進口的美國商品貿易額佔中國進口貿易額的6%，暫停香港特殊待遇，以上述比例來看，短期對中國貿易競爭力或有影響，但不至於衝擊中國經濟命脈。未來，無論這類商品是否改由中國境內進出口，貿易額的消長端視中美貿易戰的協商結果而定。

另一方面，葉松炫強調，依據美國貿易代表署資料，2018年香港仍是美國第21大貿易夥伴，此番貿易條件變動，對於美國經濟亦有所傷害，美國商會（The US Chamber of Commerce）便曾為此出言示警；換句話說，美方此舉是一記七傷拳，傷人亦傷己。

其次，香港的零關稅待遇是世界貿易組織賦予的，美國的主動放棄，並不影響香港和其他國家的貿易條件，也就是說，香港位於經貿樞紐的優勢，並未被全盤抹煞。

葉松炫進一步分析，目前亞洲各國尚未出現能取代香港地位的競爭者，以市場呼聲最高的新加坡來說，今年5月新交所掛牌公司約715間，比2017年底的776間還少；同期間，於港交所掛牌公司從不到1800間增加至逾2100間。此消彼漲的氣勢，說明香港的亞洲金融中心地位短期內難被取代。。

葉松炫指出，中國有三分之二外資是經由香港流入，香港作為亞洲金融中心對於中國仍深具意義，而且，隨著境外掛牌陸企如阿里巴巴、京東、網易等相繼回港二次上市，這批「生力軍」選擇香港歸鄉，不止為港交所注入新活力，也讓香港重要性更形穩固。這批科技龍頭與中國新經濟可謂臍帶相連，任何想要一嚐中國經濟成長甜頭的投資人都不想錯過，這其中當然也包括美國投資人。

既然港交所地位無可取代，從投資角度來說，短期內，港股盤勢因政治因素出現震盪，建議投資人不妨逢低布局。

（時報資訊 任珮云）

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