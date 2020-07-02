陸地產股7月開門紅 百檔齊漲關鍵推手曝光

7月初地產股呈現集體走強，掀起了下半年第一波上漲熱潮。截至1日收盤，A股共有上百檔地產股出現上漲，其中綠地控股、金地集團等10多檔地產股更是漲停，整體房地產板塊漲幅達5.17％。市場人士分析，上半年房地產市場好於預期是地產股高漲的主要原因。同時融資窗口的放開，也是拉動地產股上漲的又一重要因素。

58安居客房產研究院分院院長張波表示，受疫情影響，不少城市的樓市成交量和開發投資出現快速下滑，第1季資本市場對於房地產預期較為悲觀。但從第2季表現來看，房地產行業不但市場恢復速度快，部分城市的成交量甚至反超去年同期水準。

據《每日經濟新聞》引述克而瑞研究中心總經理林波也說，上半年房地產市場優於預期是地產股高漲的主要原因。但林波也提醒，目前和2016年、2017年的市場環境不同，保持高速增長的房企不多，很多企業還在主動降速，而且大型房企的降速尤為明顯，同時房地產「高槓桿」模式依然被資本市場詬病。

（ 旺報 吳泓勳）

延伸閱讀

陸學者：經濟不能再靠房地產 否則會是悲劇

疫情牽動台商回流 工業地產成最大受惠市場

美國地產近月漲2成 ETF掌利基

🎯加入工商時報Telegram頻道 https://t.me/ctee_telegram

🎯微股力達人-工商時報加關注

📱精選新聞不漏接!