港版國安法資金撤港 老謝籲政府做3件事

港版國安法上路，財信傳媒董事長謝金河表示，香港百年來，資金、人才避風港角色將會發生巨大改變，政府應朝三個方向努力，讓台灣成為下一個避風港。

謝金河在臉書發表「下一個避風港！」一文指出，在港版國安法衝擊下，港股上半年下跌3762.66點，跌幅13.34%，儘管有騰訊、美團、阿里、網易和京東回港撐住大局，但香港資金流失壓力不輕，香港恆生指數表現在全球股市中仍屬末段班。深圳有科技股撐大局，表現優於上海，台股則是內資勝過外資，美國則是新經濟企業掛帥。

謝金河說，過去百餘年，香港繁榮靠的是法治與自由，如今這兩樣元素俱失，儘管大陸政府一定力挺香港，但香港的味道會逐漸改變。未來從香港出來的資金，像是固定收益的財富管理，會以新加坡為重心，風險性資產投資，台灣會更有競爭力，好好打造台灣成為亞洲籌資中心，此時正是好時機。

他建議，金管會可以考慮加強國際板，這比中小企業板好，也許台灣可以考慮跟那斯達克合作，因為美台產業鏈連結度高，台灣可以視為美國科技股延伸的第二市場，除了電子資訊產業，那斯達克的生技產業也很活絡，兩相結合對台灣會更有助力。

其次是可以強化台灣在私募基金的平台發展，過去的私募基金業者以香港為根據地，台灣可以深化這個業務，目前資金充沛，台灣ETF動輒募到百億資金，可以考慮開放更多私募基金在台灣發展。

三是為強化資本巿場效率，台灣的證交所可以考慮股票公開發行上市，港交所上市後，股價上漲超過40倍，成為最有戰鬥力的交易所，全球證交所幾乎都是股票上市公司，台灣的民營化動作遲緩，謝金河認為，金管會可以積極思考台灣如何承接下一個避風港角色！

文章來源：謝金河臉書

（中時電子報 徐慈薇）

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