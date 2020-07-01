陳明通：歡迎香港專才來台

圖／賴瑩綺
台港服務交流辦公室1日正式掛牌，陸委會主委陳明通與台港經濟文化合作策進會董事長張小月共同揭牌。圖／賴瑩綺

由陸委會成立的台港服務交流辦公室1日正式啟用，陸委會主委陳明通揭牌時表示，特別歡迎香港的專業人才，例如金融人才來台發展，共同為台灣經濟發展做出努力。

依據香港人道援助關懷行動專案所成立的台港服務交流辦公室，1日上午啟用，該辦公室主任由港澳處處長杜嘉芬擔任，副主任為港澳處專門委員游璧如，初步投入人力20餘人。陸委會透露，啟用當天上午，約20線電話都滿線。

陸委會表示，辦公室成立目的是為港人來台就學、就業、投資創業、移民定居，以及香港有意來台發展的跨國企業、國際法人團體等，提供諮詢與協處服務。同時也會在兼顧國家安全前提下，依據既有法規與公私協力方式，務實處理港人人道援助及關懷事宜。陸委會希望能藉此表達對香港民主自由之支持，並吸引香港資金及專業人才來台，為台灣經濟發展帶來新契機。

陳明通表示，政府正緊鑼密鼓檢視相關法規，在法令上準備放寬來歡迎港人來台就學、就業或投資。他說，特別歡迎香港的專業人才，例如金融專業人才來台發揮長才，「來幫我們開創新的金融產品，這是我們之前比較弱的」。

陳明通表示，跨國企業的區域營業總部若想要來台灣，政府也非常歡迎。但對於港資是否有中資背景的釐清，會從嚴審查，尋求在更大的開放之下確保台灣的國家安全。

工商時報 賴瑩綺

大陸新聞中心

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