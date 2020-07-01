陳明通：歡迎香港專才來台

由陸委會成立的台港服務交流辦公室1日正式啟用，陸委會主委陳明通揭牌時表示，特別歡迎香港的專業人才，例如金融人才來台發展，共同為台灣經濟發展做出努力。

依據香港人道援助關懷行動專案所成立的台港服務交流辦公室，1日上午啟用，該辦公室主任由港澳處處長杜嘉芬擔任，副主任為港澳處專門委員游璧如，初步投入人力20餘人。陸委會透露，啟用當天上午，約20線電話都滿線。

陸委會表示，辦公室成立目的是為港人來台就學、就業、投資創業、移民定居，以及香港有意來台發展的跨國企業、國際法人團體等，提供諮詢與協處服務。同時也會在兼顧國家安全前提下，依據既有法規與公私協力方式，務實處理港人人道援助及關懷事宜。陸委會希望能藉此表達對香港民主自由之支持，並吸引香港資金及專業人才來台，為台灣經濟發展帶來新契機。

陳明通表示，政府正緊鑼密鼓檢視相關法規，在法令上準備放寬來歡迎港人來台就學、就業或投資。他說，特別歡迎香港的專業人才，例如金融專業人才來台發揮長才，「來幫我們開創新的金融產品，這是我們之前比較弱的」。

陳明通表示，跨國企業的區域營業總部若想要來台灣，政府也非常歡迎。但對於港資是否有中資背景的釐清，會從嚴審查，尋求在更大的開放之下確保台灣的國家安全。