上半年人民幣匯率 大洗三溫暖

2020年過半，上半年人民幣兌美元匯價跟隨中美角力波動，呈現升值、貶值而後盤整的走勢。2020年截至6月30日，人民幣兌美元中間價累計貶值1.48％，在岸價則貶值0.15％。展望下半年，機構預期大陸疫情趨穩、出口逐漸復甦的情況下，人民幣可望回穩。

2020年7月1日、下半年第一個交易日，人民幣中間價與在岸價雙雙上漲。中間價報在7.0710元，升0.12％，在岸價更大升130個基點，收在7.0611元，較前日上漲0.18％，提振市場對下半年人民幣走勢的期待。

騰訊財經報導，方正證券分析，上半年人民幣走貶，主要是受大陸國際收支失衡、美元需求大幅上漲所致。隨著大陸國內疫情干擾減弱、國際收支回穩的背景下，預期未來人民幣匯率將可保持穩定。

興業研究也指出，雖然貿易形勢可能對匯市情緒造成衝擊，但人民幣的貶值壓力不大。即便經濟復甦仍然面臨挑戰，但貨幣政策對匯市的掣肘不強，人民幣匯率可望繼續保持彈性。

但也有分析師看法較為謹慎。第一財經引述中國社科院世經政所國際投資室主任張明分析，人民幣兌美元中間價和在岸價上半年雖貶值約1.5％，但同一時期，人民幣兌CFETS貨幣籃指數與美元指數分別升值了0.6％與1％。

由此來看，張明認為，下半年人民幣兌美元匯價走勢仍存在較大不確定性。如果匯率走勢由經濟基本面主導，則人民幣兌美元匯率有望溫和升值。如果受中美摩擦主導，那麼人民幣兌美元匯價還可能出現一定幅度的貶值。

張明進一步解釋，根據國際貨幣基金組織（IMF）6月的預測，2020年美國GDP將是年減8％，中國是年增1％。也就是說，如果經濟基本面主導，下半年中美利差有望繼續擴大，美元指數可能下行至91～93，人民幣兌美元匯率有望升值至6.7～6.8元。但若中美經貿摩擦加劇，2020年下半年美元指數可能不降反升，重返100左右，人民幣兌美元匯率則可能跌至7.2～7.3元。