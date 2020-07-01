美揚言制裁陸官員 港澳辦副主任：又沒惹你

港區國安法生效前，美國宣布將對損害香港自治、人權與基本自由的中國前任與現任官員施行簽證限制措施。中國港澳辦副主任張曉明今天則說「我又沒有招你惹你，你憑什麼對我動粗？」

高度爭議的「中華人民共和國香港特別行政區維護國家安全法」昨晚11時公布生效。中國國務院新聞辦公室上午舉行記者會說明相關情況。

據中國網直播，國務院港澳辦公室常務副主任張曉明在會中回答外媒相關提問時表示，有的國家現在聲稱要對中方一些官員採取嚴厲制裁的措施，「我覺得這是強盜邏輯」。

張曉明稱，北京現在做的是「制定中華人民共和國的一個地方行政區域的維護國家安全的法律，這個關你什麼事情，這完全是我們的內政。我又沒有招你惹你，你憑什麼對我動粗？」

他還用粵語說「有冇搞錯？關你咩事！」（有沒有搞錯？關你什麼事！）並稱「當然我們也不是嚇大的。中國人看別人臉色，仰人鼻息的時代已經一去不復返了」。

張曉明接著說，「美國一些人的手伸得確實太長了，如果他們這種霸凌主義的習性發作，如果他們覺得自己國內亂的還不夠，如果他們不在乎所謂制裁造成的自損可能大於他損，如果他們想藉機轉嫁危機，玩『甩鍋』，那他們就試試唄，無非是給我們一個機會，展示我們自衛還擊的決心和能力」。

他並稱，中國政府也宣布了對涉港問題上「表現惡劣的人員」實行簽證限制。「我們有句老話，『你做初一，我做十五』。只要美國方面出手，中國政府和香港特別行政區政府必定要予以反制。有關的措施也會見步行步，陸續有來」。

張曉明還說，香港特別行政區的特殊經濟地位，包括國際金融中心地位是長期形成的，是經過香港幾代人奮力拚搏、打拚造就的，也是得到國際社會的廣泛認同，並且獲得基本法保障的，不是哪個國家、哪一方予取予奪的。

他宣稱，北京對保持香港的國際經濟地位不那麼擔心，因為香港的國際金融中心地位、香港的繁榮穩定，根本上取決於香港自身的營商環境、金融體系方面的優勢會不會削弱，以及中國經濟發展勢頭和中央對香港的支持力度會不會持續。「對於這兩點，我們是有信心的，所以我們對香港的未來也是充滿信心的」。

中國強推港區國安法引發美方不滿。美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）26日宣布，針對損害香港自治、人權與基本自由的中國前任與現任官員，美國將施行簽證限制措施，其家屬也可能受到相關限制。

美國商務部長羅斯（Wilbur Ross）29日透過新聞稿指出，隨著中共對香港實施新安全措施，美國敏感技術被轉移到中共人民解放軍或國家安全部的風險增加，同時破壞香港自治，美國拒絕承擔有關風險，因此決定撤銷香港特殊地位。