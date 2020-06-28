被偷走的人生…中國冒名頂替上大學層出不窮

中國近來連續曝光幾起多年前被冒名頂替上大學的事件，媒體關注當事人「被偷走的人生」該如何賠償，一般民眾則質疑，社會本就不公平，沒想到連應當最公平的大學入學考試都不可信。

南方都市報11日報導，出身農村的陳春秀，16年前大學入學考試（大陸稱「高考」）收到落榜的通知，但她日前打算報考成人教育學校填補心中的遺憾，卻在填寫報考資訊時發現，「陳春秀」已經在山東理工大學就讀過還順利畢業，原來，16年前，她的錄取資格被他人冒用，對方冒她的名上了大學。

19日下午，山東省教育廳發布通告稱，對冒名頂替入學，零容忍嚴查處。

才過了幾天，另一名叫苟晶的女子，22日在山東教育廳網上信訪受理平台實名檢舉，說她曾在1997年和1998年連續兩年在山東高考中被冒名頂替。她在檢舉信中說，1997年的頂替者是她高三班主任的女兒，而這名班主任曾經在2003年跟她懺悔道歉。相關部門回應已介入調查此事。

南方都市報19日報導，從2018年至2019年，山東省的14所大專院校就排查出242人涉嫌冒名頂替他人上大學，其中山東廣播電視大學涉嫌冒名頂替的135人。

儘管多所學校表示，學歷清查公示後無人向學校提起異議。但許多媒體質疑，山東已經清查了，其他省分呢？「中國到底還有多少人被冒名頂替」成為話題。

陸媒這幾天熱議，連央視主持人康輝都曾在自傳中說，自己當年考大學險些被別人頂替。當年康輝填報的志願是北京廣播學院（中國傳媒大學前身）。當時的河北省，他和另外兩人都通過了專業、文化課考試，且自己成績最好。但等待許久後，卻拿到其他學校錄取通知書。後來在其父親追查下得知，自己的成績被競爭者的父親以職務之便瞞報，幸好及時發現與處理。

冒名頂替事件在中國社會不斷發酵，引起了民眾的憤怒，因為在中國這個特權社會，教育尤其是大學入學考試，被認為是少數能公平改變命運的管道；網友的反應認為，冒名頂替上大學是「欺負貧窮人、老實人」，更可議的是，公務人員在其中扮演了協助的角色。

人民日報對此事發聲，26日刊文指出，「只有告慰每一起頂替事件中的受害者，才能讓高考公平不被踐踏，讓『讀書改變命運』真正激勵寒門學子」，並稱「教育公平不容冒名頂替蠶食玷汙」，要求對冒名者和配合違法者追究責任。

深圳新聞網的評論則質疑：冒名頂替這一程序如何暗箱操作？參與鏈上都有哪些人？「發現一起，查處一起，才能維護教育公平這一不容逾越的底線。」

大學入學考試存在弊端，再次觸動中國「社會不公」的敏感神經。在社群平台上，一名網友說：「高考是改變窮苦百姓的唯一一條出路，要是這個出路被有錢或者有權的人攔著了，那就是千千萬萬的普通人都出不了頭了！」