北京大規模檢測 新發地疫情最快7月才能放心

先前才有新冠肺炎疫情趨緩跡象，但沒想到北京卻有疫情再度爆發，而官方近日也展開大規模查驗，檢測延慶區、密雲區、平谷區、西城區、東城區等地區居民，共計數十萬人結果均為陰性，不過專家認為還不能這麼快就放心。

根據陸媒《新京報》報導，大陸國家衛健委疾病預防控制專家委員會專家、北京市社區衛生首席專家吳浩表示，雖然從疫情控管和數據面來看，新發地市場為傳播途徑的疫情傳播已經被阻斷，不過仍不能放鬆，因為新發地第一代病例之密接觸者還在隔離觀察中，最快要到七月初結束隔離觀察後，才能稍微放心。

北京市商務局二級巡視員王洪存表示，為了防止疫情擴散，已經對市內1萬多家美髮、美容業者進行篩檢，共採檢26,268人檢驗結果以出來的12,350人全為陰性。北京市政府新聞發言人徐和建則提到，會對核酸檢測的價格進行管理，並做好醫保支付工作。

北京市疾病控制中心副主任龐星火在今（27）日下午通報，在26日時新增17名本土確診案例，自從6月11開始已經累積297名確診案例。

（ 中時電子報 CTWANT）

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