保就業艱鉅 陸教育部展開兩輪畢業生就業調查

疫情衝擊中國經濟，今年度的大學畢業生成為拉升失業率的隱憂。中國教育部表示，部署全面展開2020屆高校（大學）畢業生就業統計核查工作，於6月和8月先後舉行兩輪專項核查。

澎湃新聞報導，中國教育部表示，受2019冠狀病毒疾病疫情、經濟成長壓力加大等多重因素影響，2020屆高校畢業生就業形勢十分嚴峻，「保就業」任務十分艱鉅。

報導說，中國教育部委託國家統計局有關單位近日啟動高校畢業生就業狀況核查工作，分別於6月和8月展開兩輪專項核查。此次核查將以全國高校畢業生就業統計系統中畢業生就業數據為基礎，重點核查畢業生畢業去向及就業單位與所提供資訊是否一致。

中國教育部要求，各地各高校嚴格落實「四不准」要求，即：不准以任何方式強迫畢業生簽訂就業協議和勞動合同。不准將畢業證書、學位證書發放與畢業生簽約掛勾。不准以戶檔托管為由勸說畢業生簽訂虛假就業協議。不准將畢業生頂崗實習、見習證明材料作為就業證明材料。

據中國國家統計局最新公布數據，5月全國城鎮調查失業率為5.9%，比4月下降0.1個百分點，但較去年同期上升0.9個百分點。官方表示，就業壓力仍不容忽視，大學生畢業失業率可能繼續上升。

中國國務院總理李克強6月初也表示，今年中國高校畢業生就業面臨嚴峻形勢，任務更為艱鉅，要全面強化就業優先政策，加大對疫情嚴重地區和就業困難畢業生的傾斜幫扶。

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