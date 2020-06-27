陸首個全國大型體育賽事重啟 CBA創多贏局面

中國男子籃球職業聯賽（CBA）在20日正式復賽，引發當地社會廣泛關注。雖然此次聯賽採取了「無觀眾比賽」方式進行，但仍阻擋不了球迷的熱情，球迷透過網路直播的方式觀看比賽。此外，也有許多球迷與朋友或家人相約到餐廳觀賽，創出球員、球迷和餐廳業等的多贏局面。

自新冠肺炎疫情1月在大陸爆發以來，CBA迎來了史無前例的休賽期，該活動正式復賽不僅成為球迷的「福音」，對大陸社會更有深遠的意義。大陸明星級球星姚明發表公開信說：「作為國內第一個重啟的全國性大型體育賽事，CBA的復賽對於全面推進復工復產，恢復生活秩序，戰略意義深遠，其社會影響已經超出了籃球運動本身」。

根據CBA聯盟公佈的賽程，復賽後，聯賽將會以「無觀眾比賽」的方式進行。第一階段（6月20日～7月4日），20支球隊分成兩組，分別坐鎮青島和東莞，進行常規賽第31輪至第46輪的比賽以及此前的補賽。在這一階段，每支隊伍將參加7到8場比賽。

在疫情防控的背景下，「防疫」依然是CBA復賽工作的重中之重。中國籃協表示，CBA聯盟在鍾南山院士及其團隊的指導和幫助下，已制定了詳盡的疫情防控工作方案和應急預案，並將向參與比賽的各類別持證人員發放詳盡的疫情防控實用手冊。CBA聯賽將嚴格按照相關預案，要求所有參賽球隊和工作人員遵守國家和當地疫情防控要求，確保賽事安全有序進行。

雖然CBA復賽不開放觀眾進場觀賽，但亦阻擋不了球迷的熱情。CBA日前共進行了5場比賽，每一場次的網路觀看人次都超過了100萬，高峰時刻超過了200萬人同時觀看比賽。復賽後的CBA不但緩解了球迷的「觀賽荒」，未來也有可能為中超聯賽等賽事的重啟提供借鑒。

據官方數據顯示，首日比賽結束之後，CBA的相關話題和關鍵詞在快手、微博等在大陸社交媒體創下了多項熱搜紀錄。同時，籃球熱從線上蔓延到了線下。雖然無法到場觀賽，但仍有許多球迷與朋友或家人相約一起到餐廳觀看比賽，有助餐飲消費市場進一步復甦。