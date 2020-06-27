全面停擺 千億產值馬拉松何時開跑？

疫情讓全球體育賽事按下暫停鍵，也讓體育產業經歷百年一遇的低谷。馬拉松賽事開跑之日依舊遙遙無期，其背後影響的是人民幣（下同）千億元產值的龐大產業，業者咬牙苦撐之餘，嘗試直播賣貨等方式創造些微收益，但也有業者不敵大環境、宣告倒閉。

鳳凰財經報導，體育賽事除了運動員，背後環環相扣的還包括票務代理、轉播平台、賽事運營、獎牌製作、服裝生產等，現在受疫情影響全都停擺。

如果沒有疫情，預估大陸國內馬拉松將在2020年蓬勃發展。據大陸國家體育總局先前的預估，2020年全國馬拉松賽事場次（800人以上規模）達到1,900場，各類路跑賽事參賽人數超過1,000萬人次。

龐大的跑友也撐起產業規模快速擴張。艾媒諮詢資料顯示，2015年至2018年前11個月，中國馬拉松賽事數量由134場，增至1,072場。「馬拉松運動產業發展規劃」中提到，2020年，馬拉松運動產業規模將達到1,200億元。

但疫情打亂一切計畫。多數馬拉松賽事相關業者都在無薪假中苦撐，也有公司等不到周轉資金，只能宣布倒閉。報導引述一位馬拉松賽事經營公司的員工表示，該公司經營一場3千到5千人的馬拉松賽事，總體費用大體在100多萬元，以一年平均經營8到10場賽事計算，今年上半年至少已損失數百萬元。

另有體育賽事業者嘗試做短影音、直播賣貨，在微信上開店等，雖有小小的收益，但對填補日常營運所需資金仍是杯水車薪。還有業者在官方放寬防疫規範的6月初，就舉辦「輕徒步」的體育活動，人數控制在400人以內，並維持1.5公尺的社交安全距離，儘管報名一下子就額滿，但該公司坦言，這種小型活動的獲利微乎其微。

在其他賽事都逐漸「復工」開賽的同時，馬拉松遲遲等不到鳴槍開跑的確切時間，業者只能繼續咬牙苦撐。