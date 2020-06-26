港股節後復市 收跌0.9％

恒指26日低開83點

港股於端午節後恢復交易，恒指26日低開83點，報24,697點，一度下跌187點，低見24,593點。隨後跌幅收窄，一度僅跌25點，高見24,756點。截至10時15分，恒指下跌105點至24,675點。國企指數下跌43點，報9,892點。另外，大陸A股市場繼續假期休市。

香港信報報導，個股方面，騰訊24日高見505港元上市新高後回落，26日早盤低開0.9％，報486.4港元，最新漲0.2港元，報491港元。阿里巴巴低開2％，報217港元。港交所26日早盤追平24日創下的上市新高321.8港元，最新漲0.8％，報320.4港元。

舜宇上漲5.8％，報126.8港元，暫為表現最佳藍籌股。中芯國際最新漲近4％。此外，醫藥股表現亮眼，石藥漲3.5％，君實生物漲近3％。

中國移動跌近3％ 表現最差

港股於端午節後恢復交易，恒指26日低開83點，開盤已跌破100天線，跌幅曾縮至25點，高見24,756點。港股午後一度下跌243點，低見24,537點，最終收報24,549點，下跌231點，跌幅為0.9％。國指收報9,853點，下跌83點，跌幅為0.84％。

香港信報報導，個股方面，騰訊跌1.2％，成交額居首，達到87.1億港元。阿里巴巴收跌3.1％。舜宇飆漲5.4％，為漲幅最大藍籌股。中國移動收跌2.9％，為26日表現最差恒指成分股。