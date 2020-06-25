印度大舉查扣陸商品 擬加徵關稅

中印稍早因邊境爭議爆發衝突，兩國緊張關係持續升溫。外媒報導，印度主要港口和海關近日大量查扣中國進口商品，除了美企蘋果、思科等受到影響，富士康的電子元件也中槍。此外，印度還計畫提高至少370種進口產品的規範，不排除同時加徵關稅，兩國對峙之勢愈演愈烈。

印度最大財經媒體「今日商業」雜誌24日報導，印度官方已向全國主要港口、機場和貨運單位的官員發出內部通知，要求全面查扣中國進口的集裝箱，或要求提供額外的通關資料。過去印度只會隨機抽查，政策風向一轉嚴，已造成大量集裝箱堆積在港口無法入關。

外媒引述消息人士透露，產品「卡關」的受害者不止中國企業，蘋果、思科、戴爾、福特汽車的產品也全部受到影響。據稱，蘋果最大代工廠富士康的電子零件也受到波及。福特汽車則坦言，一批汽車零件正滯留在印度南部城市欽奈的港口，該公司正在提供當局要求的資料，冀望產品儘速入關。

不少企業對此急到直跳腳，尤其是電子零部件一延誤，恐將影響到印度製成品出口。業內人士表示，如果官方繼續扣留來自中國的集裝箱，很可能造成港口阻塞以及大規模的貨運延期。代表美企的遊說集團美印戰略夥伴論壇（USISPF）已就此事致信給印度商務部，表示這一舉措會造成市場混亂，打亂生產計畫。

另一方面，由於中國是印度最大的進口來源國，印度還傳出擬對至少370種進口產品制定更嚴格的規範，不排除加徵關稅以保障當地產業。2019年，印度自中國採購的電子產品、工業機械、有機化學品的金額就將近700億美元，貿易逆差約500億美元。

據稱，該項規範的討論已進入最後階段，涉及的產品範圍包括化工、鋼鐵、電子、重型機械、家具、造紙、工業機械、橡膠製品、玻璃、金屬製品、製藥、化肥、塑膠玩具等，諸多都和中國有關。知情人士稱，印度財政部正討論提高家具、冷氣壓縮機、汽車零部件的進口關稅，以扶持當地廠商。而為了避免違反世界貿易組織（WTO）規範，印度貿易部也在評估加徵關稅以外的措施，包含加強檢查程序、產品測試、提高品質要求等。

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