中國現有確診跌破千人 連8日無死亡

據官方通報，中國昨天新增新冠肺炎確診病例10例，連續8日無新增死亡病例；現有確診病例已跌破千來到959例，創1月24日以來新低。其中，疫情發源地的湖北省，目前只剩武漢仍有69例確診。

中國國家衛生健康委員會官網今早通報，4月22日，大陸31個省市區新增2019冠狀病毒疾病確診病例10例，其中6例為境外移入病例，4例為本土病例（黑龍江3例，廣東1例）；無新增死亡病例（連續8日）；無新增疑似病例。

當日新增治癒出院病例56例，解除醫學觀察的密切接觸者824人，重症病例減少15例。

據通報，大陸境外移入現有確診病例793例（含重症病例37例），現有疑似病例16例。累計確診病例1616例，累計治癒出院病例823例，無死亡病例。

大陸22日新增無症狀感染者27例，其中本土26例，境外移入1例；當日轉為確診病例3例（無境外移入）；當日解除醫學觀察31例（境外移入7例）；尚在醫學觀察無症狀感染者984例（境外移入166例）。

截至4月22日午夜，大陸現有確診病例959例（其中重症病例63例），累計治癒出院病例7萬7207例，累計死亡病例4632例，累計確診病例8萬2798例，現有疑似病例20例。累計追蹤到密切接觸者72萬8049人，尚在醫學觀察的密切接觸者8429人。

其中，湖北22日無新增確診病例，無新增疑似病例，新增治癒出院病例28例（武漢28例），無新增死亡病例，現有確診病例69例（武漢69例），其中重症病例2例（武漢2例）。

據湖北衛健委官網通報，湖北昨天新增無症狀感染者21例，轉確診0例，解除隔離23例，尚在醫學觀察的無症狀感染者546例。

截至4月22日午夜，香港特別行政區累計確診病例1033例（出院678例，死亡4例），澳門特別行政區45例（出院26例）。

世界疫情地圖

資料來源：Johns Hopkins CSSE

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