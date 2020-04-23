美國原油期貨交易日前破天荒跌到負值後，許多中國投資人今天驚覺受傷最重是自己。因中國銀行發行的投資產品與此掛勾，且來不及平倉致使損失慘重，中國銀行今天則一連發出兩次公告解釋。

根據官網資料，「原油寶」是中國銀行面向個人客戶發行、掛鉤境內外原油期貨合約的交易產品，其中，美國原油對應的基準標的為「WTI原油期貨合約」。中國銀行作為做市商提供報價並進行風險管理。

美東時間20日，紐約西德州中級原油（WTI）5月交割期貨價史無前例跌到每桶負37.63美元；這一天是此合約最後一個交易日，而中國銀行原油寶4月20日展期，正巧碰到了歷史上最低結算價。

這場交易中，投資圈發現，其他原油相關投資機構都提前調倉換月，「全世界都跑了，就中國銀行沒跑」，在沒有對手方交易的情況下，中國銀行的原油寶將參考上述每桶負37.63美元的CME官方結算價進行結算或移倉。

華夏時報指出，與中國銀行不同，中國工商銀行、中國建設銀行、民生等銀行都在一週前就為客戶完成移倉。當時平倉價格在每桶21至20美元之間。

有投資者在網上質疑，中國銀行錯誤的選擇了在最後時刻進行換月交割，導致市場已經沒有對手方。

根據網路上個別投資人放上的結算單截圖，有投資者原先是以人民幣194.23元的價格買了2萬單位的原油寶，成本388.46萬元，結果虧損達920.7萬元，本金賠光不說，因為必須補足保證金之故，還欠銀行532.24萬元。

針對外界議論，中國銀行22日晚間再發一次公告，其中指出，按照協議約定，合約到期時會在合約到期處理日，依照客戶事先指定的方式，進行移倉或到期軋差處理。其中，移倉是指平倉客戶持有的全部當期合約，同時開倉下期合約；軋差是指僅平倉客戶持有的全部當期合約。

目前，主要參與者仍將根據交易所規則參考該結算價進行結算。中國銀行已依據事先約定完成5月合約的到期處理。

公告還說，對於原油寶產品，市場價格不為負值時，多頭頭寸不會觸發強制平倉。對於已確定進入移倉或到期軋差處理的，將按結算價為客戶完成到期處理，不再盯市、強平。

(中央社)

期油抄底 兩岸炒家大崩潰

今年以來，原油價格不斷下跌，抄底原油的中國投資者越來越多，然而，美國西德州中級原油（WTI）期貨價格20日破天荒跌到「負數」，除創下歷史紀錄，這把火也燒到大陸想趁低進場的石油炒家，不但本金賠光恐還得倒貼兩倍本金。

銷售機構中國銀行飽受批評，除22日公告認可WTI期貨合約的每桶-37.63美元為有效價格，等於宣告投資人需認賠激起議論外，投資人也將集體訴訟，中行也從即日起暫停旗下「原油寶」的新開倉交易。

疑產品缺陷 擬集體訴訟

不僅大陸石油炒家一夕崩潰，台灣投信業者發行的原油期貨ETF（指數股票型基金）最近也捲入這次石油風暴，面臨下市風險，近20萬台灣炒油的散戶投資人心情也跟著大幅波動。

實際上石油價格危機對兩岸造成衝擊不僅如此，連帶銀行業都一起踩雷。近日新加坡石油巨擘興隆集團（Hin Leong Trading）聲請破產保護，23家授信銀行名單曝光，顯示中國銀行授信金額近2.1億美元；台灣方面中信銀也同樣有授信約9100萬美元。

由於中行說法等於要求投資人認賠倒貼，投資人認為中行的「原油寶」產品設計規則或存在缺陷，重大損失也引起投資者可能集體訴訟的風聲。

觀察大陸其他大行如工行、建行、民生等都在一周前為客戶完成移倉。當時平倉價格在每桶20至21美元。因此投資者質疑，中行錯選在最後時刻換月交割，市場已沒有對手方，卻仍要求客戶按-37.63美元的價格來結算。

本金賠光 還追保證金

更有投資人不滿直呼，從20日晚上10點被禁止交易，不僅保證金分文不剩，理應在虧損80%本金的時候強制平倉也沒有，如今卻還欠銀行幾十萬元人民幣？

究竟引起爭議的「原油寶」是什麼產品？據中行官網顯示「原油寶」是向個人客戶，連結境內外原油期貨合約的產品，包括美國與英國原油產品。但這次關鍵在於雖然產品本身沒有期貨槓桿倍數，卻面臨到特殊市場情形，導致大陸投資人慘賠。

據《21世紀經濟報導》指出，由於美國原油5月的期貨合約價格跌到-37.63美元，導致即便沒有槓桿效應，也會出現類似期貨的爆倉情況，需向經紀機構追加「保證金」，也就是本金全部損失後，還需要倒貼。

展望後市，瑞銀21日報告觀察，未來幾週美國及全球原油價格依然承壓，但由於本周油價崩跌前，信用債和股票市場已計入石油前景疲弱。因此應能抑制這兩個市場的跌勢進一步擴大。

(旺報 吳泓勳)