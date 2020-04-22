港元觸頂 金管局三度進場買美元

港元與美元間利差擴大，吸引國際資金近期大舉流入香港，進而推動港元大幅彈升。香港金管局為維持市場穩定，近日連連出招，除了兩日內三度進場承接美元、釋出港元流動性，此外還祭出100億美元的臨時性美元，並減少發行外匯基金票據等，以強力手段維穩市場。



香港採取港元與美元掛鉤的聯繫匯率制度，在此制度下，1美元兌港元在7.75～7.85區間交易，當碰觸7.75元時為「強方兌換保證」，7.85元則為「弱方兌換保證」。



港元兌美元匯價在21日升至7.75元「強方兌換保證」，香港金管局為捍衛聯繫匯率機制，分別在21日、22日三度進場接盤銀行釋出的美元，總計注入58.9億美元流動性。這也是金管局在2015年10月以後，再度於強方水準下，進場調節流動性，也反映出熱錢湧入香港情況。



香港金管局總裁余偉文21日表示，近期港元匯率偏強，主要是由於市場套利活動及股票投資相關的港元需求均有所增加。除了市場對港元的殷切需求外，財政開支增加也讓港元需求上升。在強方兌換保證下，金管局會適時從市場買入美元、賣出港元。



美國聯準會啟動降息循環及量化寬鬆舉措後，令美元流動性增加。面對全球市場劇烈震盪，目前仍維持較高利率的港元自成為國際資金的熱門停泊港。據統計，目前港元與美元間的利差，已從2月初的0.1％擴大到現在的0.9％，套利交易因而大增。



不僅如此，香港金管局更宣布減少發行外匯基金票據200億港元，增加整體銀行同業市場的港元流動性。金管局計畫在接下來四次的外匯基金票據投標中，每次減少發行50億港元的91天期票據，等於共減少200億港元。



此外，鑑於近期全球金融市場的劇烈動盪，金管局於22日宣布設立100億美元的臨時性美元流動資金，為銀行提供美元流動性。金管局將於5月6日起，每周透過競標，以回購形式提供7天期的美元流動性，該項措施將至9月30日。