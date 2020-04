陸團隊研發新冠疫苗 完全保護且安全有效

大陸新冠疫苗研發進程又傳好消息,研究團隊近日發表全球首個新冠病毒(SARS-CoV-2)非人類靈長類疫苗實驗結果,通過對恆河猴、小鼠與大鼠臨床系統研究,指出純化滅活的候選疫苗(PiCoVacc)能為非人類靈長類動物提供完全保護且安全有效,這將為未來人類的SARS-CoV-2疫苗的臨床開發指明方向。

中國醫學科學院醫學實驗動物研究所所長秦川等多個科學家團隊,19日在聯合在生物科學預印本論文平台bioRxiv發表研究文章「Rapid development of an inactivated vaccine for SARS-CoV-2」。

研究者從11名大陸、義大利、瑞士、英國、西班牙等新冠肺炎確診患者的支氣管肺泡灌洗液中分離出了新冠病毒毒株,包含新冠病毒毒株11個樣本廣泛分布在所有可用基因序列構成的系統發育樹上。研究人員選擇其中一個毒株,開發出純化滅活的SARS-CoV-2病毒疫苗PiCoVacc。

實驗結果發現,PiCoVacc能夠在非人類靈長類動物中引發有效的體液免疫應答,對當前正在全球肆虐的SARS-CoV-2病毒株提供完全保護。通過對恆河猴臨床體徵、血液學、生化指標等的系統分析,研究人員認為,該疫苗是安全、有效的。

此外,該疫苗可在小鼠、大鼠和非人類靈長類動物中誘導SARS-CoV-2特異性中和抗體,且在恆河猴體內未觀察到感染增強或免疫病理惡化。更值得注意的是,與恢復期的患者血清相比,PiCoVacc能夠引發更有效的抗體反應。

當前SARS-CoV-2疫苗正在多途徑緊急開發,大陸已經有3個疫苗獲批進入臨床試驗,其中由中國軍事科學院軍事醫學研究院院士陳薇團隊所研發的腺病毒載體疫苗已經進入II期人體臨床試驗。

談及疫苗研發時間表,大陸疾控中心主任、中國科學院院士高福20日表示,按正常流程走,可能要到今年底、明年初疫苗才能研發出來。根據疫情走勢,在應急情況下,可能於年底先給醫務人員使用新冠疫苗。

(中國時報 陳柏廷)