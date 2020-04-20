大陸振興經濟 新基建藍圖出爐

大陸在日前公布首季GDP成長率等經濟數據後，主管宏觀政策的大陸國家發改委20日公布「新基建」投資藍圖，並宣示將再刺激擴大內需消費等重大內容，以撐起新冠肺炎疫情重創下的經濟成長基本面。

其中，引發市場高度關注的新基建涵蓋資訊、融合、創新三大方面，包括5G、物聯網、AI、雲端運算、區塊鏈等，均列為入「新基建」範圍，料將成為大陸近期擴大基建投資的重點。

中共日前召開的中央政治局會議決定，要透過擴大內需，穩住經濟增長的基本盤。這也讓投資與消費等與擴大內需相關的措施，成為大陸政府近期施政重點，發改委也在20日首次公布「新基建」範圍。

發改委創新和高技術發展司司長伍浩在記者會上指出，新基建主要包括三大方面，一是資訊基礎設施，即利用資訊技術演化生成的設施，包括5G、物聯網、工業互聯網、衛星網路等通訊網路領域，AI、雲端運算、區塊鏈等新技術領域，以及以數據中心、智慧計算中心為代表的算力基礎設施。

另兩大方面為應用與科研，包括支撐傳統設施轉型，進而融合為新型態的基礎設施，例如應用智慧交通、能源等領域；以及支撐科研、技術產品開發等具公益屬性的創新基礎設施等。

新冠肺炎疫情在全球蔓延，已嚴重影響海外市場需求，如今大陸唯有在投資和消費兩大動能發力，以穩經濟發展。

3月初疫情在大陸蔓延期間，中共中央政治局常委會已開會確定要發展5G、數據中心等新基建措施，3月底工信部公布的白皮書則指出，至2025年要投入人民幣10兆元，藉此帶動各企業在新基建的投資熱潮。

至於在消費方面，發改委國民經濟綜合司司長嚴鵬程表示，在外需受阻的情況下，必須堅定實施擴大內需戰略，挖掘大陸14億市場的潛力，重點是積極穩定汽車、家電等居民傳統大宗消費，並適當增加公共消費。

此外，挖掘新的消費增長點也不可缺少，嚴鵬程指出，要順應消費升級與疫情所出現的新需求，培育健康、資訊、數位等新興消費增長點，推動線上消費趁勢成長，促進線下消費加快回補。