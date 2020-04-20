上海出現報復性購房 買豪宅像搶白菜

本(20)日大陸新聞重點摘要如下：

１.上海報復性購房 買豪宅像搶白菜

從3月以來，上海推出的多個千萬級高端樓盤，如碧雲尊邸、綠地海珀外灘、新鴻基濱江凱旋門、中海匯德里等認，被購房者熱搶，買豪宅像搶白菜，報復性購房來了？

券商中國報導，從3月全國70成房產成交資料看，房產市場正逐漸開閘、恢復生機，一線及二線城市恢復速度要明顯快於三線城市、銷售價格基本恢復至1月水準或優於1月。

部分城市如上海、深圳、南京與杭州3月二手房成交量已經明顯超過疫情高峰時候的1、2月水準，恢復至去年同期的75％。

(旺報 葉文義)

2.陸財政部：再提前下達1兆專項債額度

為刺激經濟，陸財政、貨幣政策齊發。中國財政部官員20日表示，經履行法定程序，近期準備再提前下達人民幣（下同）1兆元地方政府專項債券額度。

財政部表示，目前正積極指導各地盡快將專項債券額度對應到具體項目，組織做好債券發行準備工作，力爭5月底前基本發行完畢，確保早發行、早使用、早見效。

財政部官員表示，截至4月15日，全國各地發行新增地方政府債券1.56兆元，佔提前下達額度的85％。其中一般債4,624億元，佔83％；專項債1.16兆元，佔90％。

(賴瑩綺)

3.華為將發布汽車智慧化產品 與充電有關

據新浪網報導，華為將在本周四（4月23日）發布一款汽車智慧化產品。從發布的海報來看，「智慧加持、高效穩定」，該產品或與充電有關。

報導指出，華為內部人士確認，即將發佈的產品為華為DC直流快速充電模組。直流快充模組作為充電樁的核心部件，是整個充電樁穩定可靠的關鍵。

(旺報 葉文義)

4.避免災難性倒閉 三中資航企傳洽購維珍澳洲航空

英國每日郵報引述消息報導，三大中資航空公司南方航空、東方航空及國航，正考慮收購陷入財務困境的維珍澳洲航空。據知，三間公司仍在商討會否收購，以免維珍航空災難性倒閉，目前仍未就收購正式出價。

報導指出，若中資航空公司聯合出手援助維珍澳洲，可令其繼續營運，亦能免於自願接管（voluntary administration）的危機，但相信有關收購方案須經澳洲外國投資審查委員會審批。

(賴瑩綺)

5.陸農業農村部：農業科技貢獻率達到59.2％

據《證券時報》報導，2020中國農業展望大會20日在北京召開，農業農村部部長韓長賦表示，農業現代化有了質的飛躍，農業科技貢獻率達到59.2％，三大主糧耕種收綜合機械化率超過80％，農藥化肥的使用量連續3年實現負成長。

(旺報 李澍)