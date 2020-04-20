「疫」蹶不振 香港失業率創逾9年新高

新冠肺炎衝擊下，香港失業率連升六個月，續創逾9年新高。港府統計處20日公布，香港經季節性調整的失業率，由2019年12月至2020年2月的3.7％，上升至2020年1月至3月的4.2％。

就業不足率亦由1.5％，上升至2.1％。

香港勞工市場在短期內面對巨大壓力，就業狀況難以好轉，很多企業緊縮人力資源。5月至7月為香港應屆畢業生求職的高峰期，預期就業將比往年困難。

全球經濟受到新型冠狀病毒疫情的打擊，廣泛的經濟活動出現嚴重收縮或甚至停擺。香港經濟正經歷非常困難的一年，經濟急劇轉差對勞工市場的影響相當明顯。

香港經季節性調整的失業率在2019年12月至2020年2月顯著上升至3.7％，為超過九年來的高位。零售、住宿及膳食服務業合計的失業率及就業不足率分別急升至6.1％和2.5％，均為約十年來的高位。

香港餐飲服務活動業的情況更為嚴峻，失業率及就業不足率分別急升至7.5％和3.5％。同時，建造業的失業及就業不足情況亦嚴重惡化。香港總就業人數的年跌幅擴大至2.5％，為亞洲金融風暴以來的最大跌幅，職位嚴重流失。

港府在新一輪的紓困措施中，810億港元的保就業項目，涵蓋約150萬名「打工仔」，就是向合資格雇主提供工資補貼，雇主須承諾在接受補貼期間不會裁員，並把補貼金額百分百用於僱員工資，以盡量避免裁員及職位流失，在疫情期間保就業。

同時，未來兩年，特區政府會在公營及私營界別創造約3萬個有時限的職位。在為應屆畢業生提供的職位方面，包括需要專業或一般技能的工種，例如樓宇測量、城市規劃、產業測量、土地測量及工程的畢業實習計畫，研究員及行政助理。港府還將在本年度聘請超過1萬名公務員。