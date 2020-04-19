陸2020全面建成小康社會目標 恐推遲1年半

新冠疫情最早爆發、最早解封的中國大陸，疫情過後，中國經濟能否獨善其身？科法斯集團經濟研究部門指出，鑒於疫情擴及衝擊全球經濟，中國大陸恐怕無法實現2020年增長目標，且其後續將影響「2020年人均收入比2010年翻倍」的全面建成小康社會發展目標，或許要推遲到2021年7月。

中國大陸要全面建成小康社會，2020年的經濟增長需達到5.6％。因新冠疫情全球大流行，各國際組織、經濟研究機構均大幅下修今年經濟成長率至負值，或1％左右，科法斯最新預測值是4.0％，較原先估測放緩許多。

科法斯指出，今年中國大陸的經濟收縮將快於預期，預計將無法達成此前設定的5.6％的年均增速目標，貿易戰、結構性挑戰和人口結構等問題，已經使中國經濟增長困難重重，在這樣的背景下，此次的疫情更帶來雪上加霜。

該集團經濟研究團隊分析，此次疫情與2009年不同，如今中國大陸的迴旋餘地更小，舉例來說，外匯儲備不足以應付資本外流，這將會為人民幣帶來貶值壓力。此外，財政方面，追加基礎建設投資將增加地方政府的負債，使本已捉襟見肘的銀行業和負債累累的企業更加困難，估測未來將有很大可能會發生更多的債券違約、企業破產和銀行業重組。

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