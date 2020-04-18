美團漲租金 餐飲業群起抗議

新冠肺炎疫情肆虐期間，餐飲業者來店客量大減，不得不透過團購平台以外賣衝刺業績。然而，港股上市的大陸知名團購平台美團近日卻因在疫情期間不卹店家經營艱苦，仍堅持收取高額傭金，引發眾多業者抗議。廣東餐飲行業協會甚至揚言，若美團不妥善處理，將不排除聯合店家另立平台對抗美團。

騰訊財經報導，在市場上不斷戰勝一個個對手的美團，如今卻意外面臨合作商家的聲討。自2月以來，大陸各地餐飲協會發聲炮轟美團的高傭金措施，讓因肺炎疫情已經陷入經營困境的餐飲業者，猶如雪上加霜。

其中，具半官方身分、在業界甚具分量的廣東省餐飲協會在4月10日批評美團後，美團隨即回應表示，2019年美團外賣8成以上商戶傭金在10％～20％，數字遠低於外界各種傳言和想像。然而14日廣東餐飲協會再度聲稱，打臉美團宣稱的傭金低於20％不實。

對於美團何以從大陸餐飲業的好幫手，淪為業界公敵？報導指稱，早在今年2月18日，正值新冠肺炎疫情在大陸的高峰時期，重慶市工商聯餐飲商會的1,987家企業就聯合發出公函，呼籲美團點評、餓了麼等平台公司體恤業者，減免與降低業者上架平台的傭金。

之後，河北、四川、雲南、山東等省市的餐飲協會也發出同樣的公函請求美團協助降低傭金，以減輕餐飲業者在非常時期的經營壓力，「給小微餐飲企業一條活路」。

有業內人士對此表示，大陸餐飲業對美團不滿由來已久，過去其在多個地區，慣於利用市場優勢地位，強迫商家選邊站以打壓競爭對手。早在2017年，美團外賣就曾因在浙江金華地區要求商家「二選一」，結果被金華工商管理部門處罰人民幣52.6萬元。

另有分析認為，美團和創辦人王興經歷過多場慘烈的市場競爭洗禮，如今內心已經變得更強硬。對於其來說，美團的生存和發展是第一順位，導致公司對中小商家的生存境況不夠關注與體諒。

延伸閱讀

美團去年轉盈 46億人民幣入袋

大陸｜消費券撬動經濟？