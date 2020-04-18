陸餐飲業渡寒冬 連鎖名店先漲價後降價道歉

大陸新冠肺炎疫情獲得控制，指標性連鎖餐飲業者海底撈、西貝在恢復堂食（店內消費）後悄然漲價引來民眾撻伐。之後兩家公司雖為化解民怨立刻道歉並降回原價，但對其漲價原因，仍委屈喊冤主要是為了反映成本，要「生存下去」。

大陸逐漸恢復堂食後，一位北京網友4月5日在微博貼上海底撈帳單指出，海底撈在恢復堂食後悄悄漲價了，「人均人民幣（下同）220元以上，一片土豆（馬鈴薯）約1.5元，米飯7元一碗。」人民幣7元，相當於用新台幣30元買一碗白飯。據統計，海底撈平均漲價幅度約在6％。

PO文一貼引出大陸多地網友附和，漲價爭議越演越烈，逼得海底撈不得不在10日起短短三天內連發3封道歉信，承認錯誤並宣布所有商品恢復到1月26日門市停業前的標準。

另一家連鎖餐飲企業西貝，則是分地區分時間進行漲價。2月1日起，西貝蓧麵村上海及周邊8個城市的18道外賣菜品上漲1～10元不等。4月6日上海12家門市的25道堂食菜品也上漲1～10元不等，除此之外，其他門市的374家堂食價格沒變，但仍受到消費者批評。

西貝在海底撈之後，11日也發表聲明向客人道歉，並承諾當日起恢復1月26日前門市停業前的價格。其雖然稱「這個時候漲價，不對」並附上優惠券平眾怒，但仍委屈的表示，「其實我們也挺難的，還希望您支持生意。」

其實在疫情大爆發初期，西貝餐飲創辦人兼董事長賈國龍就預告，預計春節前後一個月時間，西貝將損失營收7～8億元。他說，在幾無進項的情況下，2萬多名員工的工資還得照常發放，倘若疫情在短時間內得不到有效控制，西貝帳上的現金撐不過三個月。

對此有分析指出，在嚴酷的現金流面前，餐飲企業有著房租、食材損耗、員工薪酬和門市管理等主要的成本挑戰，在行業還沒有回暖的當下，成本從有序變得不再可控。

另一方面，稍早對民眾的行動限制也沒有完全解封，供應鏈到消費者端的產能和消費能力都還未恢復，就連餐館的堂食也還未完全放開，就餐人數、就餐時間都還都有不少的限制，方方面面都會影響營收。

不過，在這時候選擇漲價似乎也不妥，畢竟在這次疫情中，除了企業們，同樣面對現金流挑戰的，還有站在菜單前的一個個消費者，漲價某種程度上等於拒絕客戶回流，甚至將客戶推向沒有漲價的競爭對手，或許是最後海底撈與西貝選擇道歉並恢復原價的原因。

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