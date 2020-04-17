陸信託業推新規 外資大鬆綁

大陸在銀行、保險業相繼邁出對外開放步伐後，信託業的對外開放也有了新措施。大陸銀保監會在近期公告的「信託公司行政許可事項實施辦法（徵求意見稿）」中提到，為落實進一步對外開放政策，擬取消外資金融機構入股信託公司10億美元總資產要求。

在「中國銀監會信託公司行政許可事項實施辦法」中，原銀監會規定，境外金融機構作為信託公司出資人，應具備的條件包括最近一個會計年度末總資產原則上不少於10億美元。

每經網報導，銀保監會日前公告徵求意見稿，修訂重點包括四個方面，一是進一步規範明確信託公司行政許可標準，強化與其他監管政策和指導意見等有效銜接。二是持續深化「放管服」改革，進一步推進簡政放權，改善許可流程程序，簡化申請材。

三是強化監管導向，匹配行業發展實際，鼓勵信託公司開展本源業務，引導信託公司完善公司治理，助推信託業轉型發展。四是取消外資金融機構入股信託公司的總資產要求。

根據意見稿，境內金融機構、境內非金融機構、境外金融機構均可成為信託公司出資人，註冊資本最低限額均為人民幣（下同）3億元或等值的可自由兌換貨幣，不承擔投資管理人職責的，最低限額則是1億元或等值的可自由兌換貨幣。

此外，對於境外金融機構作為出資人投資入股信託公司的，意見稿要求，應當遵循長期持股、改善治理、業務合作、競爭迴避的原則，並應遵守關於外國投資者在中國境內投資的有關規定。

上證報引述用益信託研究員帥國讓分析，意見稿對境內非金融機構及境外金融機構作為信託公司出資人提出了詳細要求，落實了進一步對外開放政策，不僅有利於完善改善公司治理，而且有利於信託公司股東透明化。