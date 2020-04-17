陸瘋搶新iPhone SE 京東預購人數破40萬

調低定價的蘋果威力無法擋，搭載頂尖A13晶片的新款iPhone SE最低僅要人民幣（下同）3,299元就可入手，引發大陸民眾瘋搶，電商也摩拳擦掌，京東不到2日預購量便衝上40萬人，拼多多也表態將該產品納入其「百億補貼」之中，大幅折價400元。

新款iPhone SE15日晚間突襲市場，讓不少消費者興起購買念頭。TechWeb報導，京東自16日凌晨上架新iPhone SE接受預購，截至17日預購量已經突破40萬，反映消費者對這款新品的期待。蘋果官網也在17日晚間8時開放預購。

此外，許多大陸網民也引頸期盼近年補貼力度強大的拼多多開賣新iPhone SE。新京報引述拼多多百億補貼項目負責人宗輝說法，平台主打「百億補貼」活動確定納入新iPhone SE，並為此成立小組，17日會有驚喜，要讓消費者在第一時間買到最低價的新手機。

17日拼多多百億補貼蘋果會場顯示，為新款iPhone SE推出全系列直降400元的優惠，意謂最低只要2,899元就可以將新機帶回家。

蘋果近年嚐到XR、11等機款調低定價策略的甜頭，也多少挽救蘋果在大陸市場出現的頹勢，鑑於當前大陸疫情有所緩解，蘋果很可能為深掘龐大的消費市場再次大降定價。殺入中低階定價深水區後，此舉可能也讓眾多安卓手機心驚膽顫，如谷歌近日便再調降自家的手機價格。

但有觀點認為，新iPhone SE可能在大陸市場不會如其他市場般風行無阻，原因包括大陸手機大品牌眾多，民眾較其他國家對全螢幕、高電量等特點有更高要求，而這兩項剛好是新iPhone SE劣勢。

不過從預購量與討論聲浪來看，許多大陸民眾對新iPhone SE充滿興趣，反映出蘋果光環仍有無法撼動的吸引力，且蘋果藉由調低定價讓iOS手機進入更多在乎CP值用戶的眼簾，可能吸引一批卓粉跳槽嘗試，甚至堅定某部分族群非蘋果不買，助推功能更強的iPhone 11系列銷量。