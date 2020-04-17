美商會調查：七成美企不撤陸

中國美國商會等機構近日調查，有超過七成的美企透露短期不會因新冠肺炎疫情將生產和供應或採購業務遷至海外，顯示多數美企暫無遷離中國計劃。但對於是否會改變在中國供應鏈的「長期規劃」，有52％美企認為言之尚早。

路透17日報導，中國美國商會、上海美國商會及普華永道（PwC，台灣稱資誠）自3月6日至13日，聯合對美企展開旨在評估疫情對在中國美企供應鏈活動的影響調查，調查問題包括生產、進出口、供應鏈戰略和政策需求等，共有25家美企回應。

由於之前大陸多地為防堵疫情採取封城措施，令企業在人流、物流等方面面臨困難，另一方面，包括日本、美國等日前均提出擬補貼願意撤出中國的本國企業措施，對中國供應鏈結構是否會造成影響，市場關注。

調查結果顯示，逾七成受訪者表示不會因疫情影響將生產和供應或採購業務遷至海外。在有計劃進行調整的美企當中，計劃轉移採購的企業數量是計畫轉移生產的兩倍（24％對12％）。

對此，中國美國商會會長畢艾倫（Alan Beebe）說，「與國際間的一些說法形成對比，我們從中國獲得的資料表明，我們大多數會員短期內不會打包走人。」

不過，雖然有約40％的受訪者表示不會在疫情影響下改變公司在中國供應鏈的長期規劃，但有更多企業（52％）認為現在言之尚早。

對於中國復工復產狀況，約有一半的美企表示營運能力因疫情影響低於正常水準，68％表示產品服務需求低於正常水平。被調查美企指出，物流受限是未來一個月面臨的最大挑戰，其次為供應商無法全面恢復產能。

不過，約有68％美企預計中國將在接下來三個月恢復正常生產活動，96％預計在三至六個月內能恢復正常。政府政策方面，56％的受訪者認為政府加快復工申請批准對業務最有幫助。而所有美企均認為中國政府推出的扶持政策對內外資企業同樣有效。

此外，針對疫情是否會影響中美經濟脫鉤，44％受訪美企認為這兩個經濟體不可能脫鉤，比例較2019年調查的66％為低。20％預計會加快脫鉤速度，沒有受訪者認為脫鉤速度會放緩。

中國美國商會3月底公布的調查報告顯示，儘管疫情造成在中國美企營收大幅下滑，但包括消費性產品業者與科技產業均對中國市場復甦力道表示樂觀，受訪科技美企中，有43％表示會維持原先的投資計劃。