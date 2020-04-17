陸首季GDP年減6.8％

新冠肺炎震撼經濟，大陸17日公布的2020年首季GDP年減6.8％，是有季度紀錄以來首次出現衰退，投資、消費和出口等「三駕馬車」全數下滑。惟3月數據較1、2月有所反彈，在黯淡數據中帶來一線曙光。

大陸國家統計局17日公布數據顯示，2020年首季GDP總值約人民幣（下同）20.65兆元，年減6.8％。第一、二、三級產業增加值分別年減3.2％、9.6％、5.2％。

主要推動GDP增長的消費、投資、外貿數據，在第一季全數滑落。社會消費品零售總額為7.86兆元，年減19％。

全國固定資產投資（不含農戶）約8.41兆元，年減16.1％。稍早已公布的出口總值約3.33兆元，年減11.4％，進口總值3.24兆元，年減0.7％。

統計局發言人毛盛勇表示，新冠肺炎疫情在第一季對經濟造成較大影響，但3月份主要經濟指標呈現回升趨勢，降幅明顯收窄。

毛盛勇舉例，3月社會消費品零售總額降幅較1至2月收窄4.7個百分點。第一季固定資產投資降幅較1至2月收窄8.4個百分點，其中，房地產開發投資、基礎設施投資、製造業投資降幅分別收窄8.6、10.6、6.3個百分點。3月進出口總額年減0.8％，降幅也較1至2月收窄8.7個百分點。

外界關注的工業活動也出現反彈跡象，規模以上工業增加值第一季雖年減8.4％，但3月降幅縮窄至1.1％，基本恢復2019年同期水平，也較1至2月降幅收窄12.4個百分點。毛盛勇指出，大陸復工復產進度良好，大企業基本都復工，中小企業復工率也逾八成。

此外，他表示，大陸沒有發生大規模裁員的情況，大陸第一季城鎮新增就業人員229萬人，而3月城鎮調查失業率為5.9％，較2月下降0.3個百分點，其中25至59歲群體人口調查失業率為5.4％，也較2月數據降低0.2個百分點。

在居民收入方面，第一季居民人均可支配收入8,561元，名義年增0.8％，扣除價格因素實際下降3.9％。其中城鎮居民為11,691元，實際下降3.9％，農村居民為4,641元，實際下降4.7％。