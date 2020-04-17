穩定大局助中小企 習近平聚焦降準降息

中共中央政治局17日召開會議，由中共中央總書記習近平主持，聚焦疫情、經濟等面向，提出將運用降準、降息等手段，並引導貸款市場利率下行將資金支持實體經濟、中小企業。

大陸央視報導，中共中央政治局會議指出，要堅持穩中求進工作總基調。穩是大局，必須確保疫情不反彈，穩住經濟基本盤，兜住民生底線。

會議稱，在要穩的基礎上積極進取，以更大的宏觀政策力度對衝疫情影響。積極的財政政策要更加積極有為，提高赤字率，發行抗疫特別國債，增加地方政府專項債券。貨幣政策方面，要更加靈活適度，運用降準、降息、再貸款等手段，保持流動性合理充裕，引導貸款市場利率下行，把資金用到支持實體經濟特別是中小微企業上。

會議也稱，將推進減稅降費，降低融資成本和房屋租金，提高中小企業生存和發展能力。要保持我國產業鏈供應鏈的穩定性和競爭力，促進產業鏈協同復工復產達產。就業方面要將大學畢業生就業視為重中之重。

對於疫情，會議指出，大陸經濟展現出巨大韌性，復工復產正在逐步接近或達到正常水平，應對疫情催生並推動了許多新產業新業態快速發展。 房市方面，會議稱，要堅持房子是用來住的、不是用來炒的定位，促進房地產市場平穩健康發展。

大陸也在17日發布經濟數據，受到疫情影響，2020年首季GPD年減6.8％，為有紀錄以來首次出現負值。

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