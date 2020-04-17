陸電影業成疫情重災區 逾5千家影視公司關門

疫情影響下，中國電影院持續關閉，影視業受重創。陸媒報導，今年已有5328家影視公司註銷註冊，影視巨頭萬達的虧損更高達人民幣5億多元（約新台幣21億元）。

陸媒經濟日報報導，2020年初至今，中國共有5328家影視註銷或被吊銷登記，這個數量是2019年全年註銷吊銷量的1.78倍。而今年前兩個月，戲院類企業新增不到8000家，與去年同期相比，新增數量下滑25%。

報導指出，全國電影院票房幾乎歸零，大量的劇組也暫停工作。

電影公司普遍處於虧損，21世紀經濟報導引述財報指出，華誼兄弟第1季預計虧損人民幣1.38億至1.4億元；而萬達預估，第1季虧損規模在5.5億至6.5億元間。

2019冠狀病毒疾病（COVID-19，俗稱新冠肺炎）疫情影響下，中國電影院直到3月中旬才得以開工，但不久後，國家電影局於3月27日再度下發通知，要求所有戲院暫時不復工，已復工的也要立即暫停。

當時短暫的復工，並未迎來「報復性消費」。貓眼電影專業版數據顯示，3月22日全國有523家電影院復工，單日總票房僅4.14萬元，平均每家電影院只有79元的收入。

中原證券分析，中國電影行業還未走出疫情影響，樂觀預計4月下旬才會有電影院陸續開放，而要完全恢復正常經營，可能要等到下半年。參考過去2年的票房，今年全年的票房損失可能將高達200億元。