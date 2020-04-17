多數美企不離開陸 並估半年內業務恢復正常

今（4/17）日大陸財經新聞重點摘要：

1.中國美國商會、PwC調查：多數美企不離開中國

最新調查顯示，在中國的美企多達96％看好當地供應鏈與業務能夠在半年內恢復正常，故多數美企並不打算將生產和原料採購環節轉移到中國其他地區或海外。

路透引述中國美國商會和PwC聯合調查，接近7成的受訪者表示，他們預期在中國的供應鏈業務會在三個月內恢復正常，96％的人估計在三至六個月內恢復正常。

中國美國商會會長畢艾倫（Alan Beebe）表示，這調查與國際間部分說法形成對比，反映商會多數會員短期不會離開中國。在幾個月的封城舉措後，中國的經濟復甦勢頭屬於全球前列。

該調查在3月6至13日期間進行，收到25家企業人士的回復。調查對象為全球營收超過5億美元、業務涉及從醫療保健到消費等行業的企業高管。（工商時報 楊日興）

2.陸3月失業率下降 統計局:就業壓力仍較大

大陸國家統計局17日失業率數據，Q1大陸全國城鎮新增就業229萬人，3月全國城鎮調查失業率5.9％較2月下降。不過統計局指出，就業壓力仍然比較大。

統計局數據顯示，3月大陸全國城鎮調查失業率5.9％，較2月下降降0.3個百分點，其中25-59歲群體人口調查失業率為5.4％，低於全國城鎮調查失業率0.5個百分點，比上月下降0.2個百分點。31個大城市城鎮調查失業率為5.7％，與上月持平。

統計局新聞發言人毛盛勇表示，今年Q1全國城鎮調查失業率有所下降，就業形勢總體是平穩的。但就業壓力仍然比較大，特別是後期隨著經濟下行的壓力。重點群體，比如農村外出務工人員、大學生的就業壓力仍比較大。（工商時報 楊日興）

3.大陸首季零售、工業相關數據佳 陸港股指勁揚

大陸國家統計局17日上午公布2020年首季經濟數據，2020年第一季大陸GDP雖受疫情衝擊年降6.8％，但因零售、工業等相關數據均比前兩月為佳，工業年降也較市場預估少，數據發布後帶動陸港股市股指進一步走揚。

17日陸港股市開盤，滬指漲0.55％，深成指漲0.88％，創業板漲0.86％。上午10時GDP數據公布後，滬指一度漲0.90％至2,845點，深成指漲1.19％至10,595點，香港恆生指數也大漲2.66％至24,641點。

同時，北向資金早盤持續流入大陸A股，截至10時30分淨流入額超過人民幣50億元。富時中國A50指數期貨漲幅擴大至逾2％。（工商時報 李書良）

4.陸3月經濟數據呈改善勢頭 統計局：Q2表現會更好

大陸國家統計局17日發布經濟數據，其中Q1的GDP增速年減6.8％，細分數據如工業增加值、社會消費品零售、固定資產投資等跌幅均較1-2月有所改良。統計局也稱，3月份經濟改善的勢頭應該能夠延續下去，Q2經濟表現會更好。

新浪財經報導，統計局國民經濟綜合統計司司長、新聞發言人毛盛勇指出，大陸還會根據形勢的變化，推出更大力度的對沖政策，預計下階段經濟會延續3月份回升、改善、向好的勢頭。

毛盛勇表示，3月份經濟改善的勢頭應該能夠延續下去，Q2經濟表現會更好，Q2會好於Q1是一個基本趨勢。如果疫情沒有出現較大影響，下半年的社會經濟也會比上半年更好。

幾項指標數據方面，3月份規模以上工業增加值年減1.1%，降幅較 1至2月收窄12.4個百分點，統計局稱3月工業產出規模接近去年同期水平。

3月份社會消費品零售總額年減15.8％，1-2月為年減20.5％。Q1不含農戶固定資產投資年減16.1％，1-2月為年減24.5％。Q1大陸全國房地產開發投資年減7.7%，降幅比1-2月收窄8.6個百分點。（工商時報 楊日興）

5.陸3月社會消費品零售額年減15.8％

大陸國家統計局17日發布經濟數據，其中社會消費品零售總額年減15.8％、房地產開發投資年減7.7％較前兩月有所改善，工業增加值年減1.1％優於預期，帶動富時中國A50指數期貨早盤漲幅擴大至逾2％。

數據顯示，大陸3月份工業增加值年減1.1％，優於年減6.2％的預期值，降幅較1至2月份收窄12.4個百分點。而3月份社會消費品零售總額年減15.8％，預估為年減10％，1-2月數據為年減20.5％。

投資方面，Q1的房地產開發投資為人民幣（下同）21,963億元，年減7.7％，降幅比1-2月收窄8.6個百分點。Q1不含農戶固定資產投資年減16.1％，較1-2月年減24.5％的數據有所收斂。

此外，大陸3月份發電量5,525億度，年減4.6％，Q1發電量15,822億度，年減6.8％。Q1商品房銷售面積21,978萬平方公尺，年減26.3％，降幅比1-2月收窄13.6個百分點。（工商時報 楊日興）

6.陸是否下調年度經濟目標 統計局稱還未知

大陸17日公布經濟數據，受到新冠肺炎影響，Q1的GDP年減6.8％。而面對是否因此會有下調年度經濟目標的問題，大陸國家統計局表示，還未知具體情況。

大陸家統計局新聞發言人毛盛勇表示，按照慣例，中國每年主要經濟社會發展目標都在兩會期間的政府工作報告中向社會公佈。為有效防控疫情，今年兩會推遲，所以目前還不知道具體情況。

不過毛盛勇也指出，當前統籌疫情防控和經濟社會發展成效顯著，3月份主要經濟指標降幅明顯收窄。最新發布的規模以上工業增加值、社會消費品零售、固定投資等數據都較1至2月份跌幅大幅收斂。（工商 楊日興）