意外！陸2月大買美債137億美元

美國財政部當地時間15日公布國際資本流動報告（TIC）顯示，中國2月份增持美債137億美元，為連續第二個月增持，持倉規模升至1.09兆美元，創近四個月新高。市場對中國增持美債感到意外，因當時中國正值新冠肺炎疫情大爆發，普遍認為中國會賣美債來支撐人民幣匯率。

TIC報告顯示，2月是中國自2019年6月之後，再次連續第二個月增持美債，增持後仍為美國第二大債主，僅次於日本。中國1月增持美債87億美元，為時隔六個月再次增持。

BMO Capital Markets資深利率策略師Jon Hill對中國增持美債感到驚訝。因為2月份中國國內正值疫情肆虐，外界預期中國人民銀行應將會賣出美債，以支撐走軟的人民幣匯率，而非增持美債。

對於近期市場屢有建議中國政府拋售美債的聲浪，廣東生產力學會副會長韓和元近日反駁稱，購買債券會產生兩個效果，首先，市場利率會下降，這樣就能夠刺激消費和投資，其次，經濟中的流動性會增加，這對於經濟而言，是一針強心劑。

韓和元表示，政策制定者正是冀圖通過上述兩個管道雙管齊下，從而刺激國內經濟的增長，促進就業，和提高人民收入水平。因此他認為在疫情肆虐、中國急需穩定經濟的情況下，不宜拋售美債。

中國外匯投資研究院經濟學家譚雅玲認為，雖然近期美債收益率下跌，但有美國的國家信譽在保障，人行作為投資者參與美國國債市場，是為了流動性、安全性、收益性等考慮。「如果不投資美債或美元的話，還能投資什麼？」

其他國家投資者亦為追逐收益率，持續買進美債。其中美國最大債主日本，2月大幅增持美債566億美元，持倉規模創歷史新高，達1.27兆美元。英國也在當月大幅增持305億美元美債，以4,032億美元的持有規模，位居美債第三大持有國，亦創英國持有美債的新高紀錄。

總計2月其他國家和地區所持美債創新高，比1月大幅增加2,097億美元至7.067兆美元。據統計，外資1月持有的美債金額，已創歷史新高。

不過有部分分析師認為，未來外國央行、尤其是新興市場的央行，將削減美債持倉以提振本幣匯率，對抗疫情影響。東方財富網援引數據顯示，3月前三周，海外央行拋售逾千億美元美國國債，而機構投資者也減持數百億美元美債用於填補自身槓桿交易保證金缺口，美國聯準會為最大買家。