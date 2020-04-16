陸工信部：減產停產風險再現

疫情衝擊各國，境外供應鏈不穩成新難題

儘管大陸規模以上工業企業平均開工率已達99％，但疫情衝擊各國產業已成定局，境外供應鏈不穩情況恐導致陸企生產出現新的困難。大陸工信部16日警示，因國際市場需求不足、企業資金周轉困難及國際人流物流不暢，已復工復產的大陸企業恐再次面臨減產、停產的風險，對產業鏈及供應鏈造成衝擊。

為彌補新冠肺炎疫情對經濟產生的衝擊，大陸自2月10日加速企業復工復產，期穩定對全球相關供應鏈生產，大陸工信部產業政策與法規司司長許科敏16日於國務院記者會上表示，截至4月14日，大陸規模以上工業企業平均開工率達99％，人員返工率94％。值得注意的是，他也強調，當前疫情正在全球快速蔓延，造成製造業復工復產出現新情況、新問題，包括國際國內市場需求不足、企業生產成本上升、資金周轉困難等問題，已復工復產的企業可能面臨再次減產停產的風險，產業鏈、供應鏈的穩定也受到一定衝擊。

根據大陸官方最新數據，3月出口年減7％，降幅較前兩月年減17％縮小，連同進口年減1％，均較前兩月縮小，但數據未如預期惡化並非意味著回暖。市場分析，新型冠狀病毒疫情擴大對物流停滯的影響已經顯現，且疫情在歐美各國擴散，海外市場需求大幅萎縮，中國出口未來將會惡化。

工信部副部長辛國斌日前就強調，大陸經濟已深度融入全球產業鏈與供應鏈，與部份重點疫區在產業鏈高度依存，這使得復工中的大陸製造業面臨兩大難關，一是內外部市場需求萎縮導致訂單下滑，二是國際零組件廠商停工造成的全球供應鏈斷鏈，已成為大陸復工的新挑戰。

市場分析也以蘋果公司為例指出，富士康等大陸代工廠重新開工一度讓其生產前景趨向樂觀，但蘋果仍要向韓國、馬來西亞及歐洲供應商採購零組件，目前這些廠商紛紛停工，導致蘋果的全球供應體系陷入局部癱瘓，大陸代工廠也因此受到海外夥伴停工的影響。此外，近期博世、米其林、倍耐力等國際大型供應商關閉部分歐美地區工廠，已再次讓大陸車企面臨斷供風險，大陸車企恐因海外同業的大規模停工再次遭受衝擊。