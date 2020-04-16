人民幣定存利率直直落 各天期失守2.5%

人民幣定存利率趨勢向下走，今年又爆發新冠肺炎疫情，中國人行持續釋出資金，使得定存利率直直落，央行指出，當前各天期專案牌告利率已經全面失守2.5%，隨著人行15日降準，恐怕還會繼續下調。

央行今天公布3月銀行辦理人民幣業務概況，外匯指定銀行（DBU）人民幣存款餘額較上月增加6.72億元，來到2,205.29億元，國際金融業務分行（OBU）則較上月減少4.76億元，降至315.98億元；人民幣存款餘額合計為2,521.27億元，較上月增加1.96億元。

人民幣專案利率高低與投資人把錢放進定存的意願息息相關，不過央行官員指出，由於中國較早爆發疫情，人行1月就開始降準，以維持國內流動性，定存利率連帶直直落。

以今天國銀各天期最優人民幣專案定存利率來看，1個月期為兆豐銀2.1%，3個月期為兆豐銀2.4%，6個月期是上海商銀的2.48%，9個月期為合庫1.6%，1年期則是陽信銀的2.45%。

今天各天期最優人民幣專案定存利率和2月底相比，除了3個月期，其餘天期全面下調；央行官員也說，目前銀行還沒有反應人行15日定向降準的結果，想存人民幣定存的民眾動作要快。

央行補充，中國銀行台北分行對參加行的人民幣定存利率更是全面下調，失守2%，各天期利率最高為1年期的1.32%，1個月期、3個月期均不到1%。

至於3月人民幣存款變動情況，央行官員指出，DBU存款餘額較上月增加，其中個人戶微幅減少、法人戶增加；法人戶方面，官員說明，主要是金融市場動盪之下，使得法人戶寧願擁抱現金，不急著尋找投資標的所致。

（中央社）

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