陸航空業Q1大虧398億

受新冠肺炎疫情影響，大陸航空業營收嚴重受挫。大陸民航局15日公佈最新數據顯示，航空業在2020年第一季累計虧損高達人民幣（下同）398.2億元。其中，航空公司虧損達到336.2億元。

自大陸在1月中旬爆發新冠肺炎疫情後，民航局在疫情期間推出旅客可免費退票的政策，導致本來屬於旺季的春運成了大規模的退票潮，對當地航空公司造成難以預估的衝擊。

新浪財經報導，據民航局統計數據顯示，大陸民航業在2020年第一季共完成運輸總周轉量165.2億噸公里；旅客運輸量則達到7,407.8萬人次，兩者較2019年同期分別下降46.6％和53.9％。

其中，在2020年3月，大陸民航業在當月共完成運輸總周轉量39億噸公里，年減63.4％；旅客運輸量則為1,513萬人次，年減71.7％。另外，民航業在3月完成貨郵運輸量48.4萬噸，年減23.4％。

對此，大陸民航局發言人熊杰表示，新冠肺炎疫情對大陸航空業造成較大的衝擊，當局正積極應對疫情的打擊，為民航企業發展紓困，精準有序推動復工復產。下一步，大陸將繼續密切關注疫情的變化，加強經濟運行監測，深入分析疫情對民航企業生產經營和經濟效益帶來的影響，做好政策的供給和儲備。

隨著大陸在3月復工復產後，航空公司營運也正持續恢復，但受國外疫情爆發影響，國際航空市場幾乎陷入停滯。山東航空和華夏航空在4月15日率先公布2020年第一季業績預告，兩家航空均面臨虧損問題。其中，山東航空預計今年第一季虧損為5億元～7億元。

外界分析，自疫情爆發以來，大陸春運多年來首度出現虧損，2月民航運力可能不到2019年同期的20％，3月可能會回升至30％左右，4月進一步回升至40％。目前大陸疫情已經進入境外重點防止輸入的新階段，境外的關聯病例和無症狀感染者有不小的傳播風險，在國外疫情在未受到控制的情況下，航空業仍有較大的壓力，預計民航市場短時間內恐難以恢復。