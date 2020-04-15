歐美受創 台商復工卻沒訂單

當前新冠肺炎疫情延燒歐美，進而衝擊包括台商在內的大陸外銷製造業者，即便人員復工卻面臨退單、砍單，甚至無單可接情況。有台商指出，當前製造業者面臨經營困境，開始出現強迫休假、停止招工、裁員、減薪等情況，一般員工減薪幅度大約二成，不少工廠更索性決定關門停業。

大陸自2月10日逐步復工後，初期企業面臨復工人員不足現象，但之後逐步恢復先前被疫情壓抑的產能。但隨著3月疫情蔓延至歐美，開始頻傳大陸製造企業被退單、砍單的消息，導致在陸生產企業面臨無單可接、產能衰退的尷尬情況。

日前，大陸PC大廠聯想集團與家電大廠海信等均傳出暫停招聘、裁員、減薪的消息。對此，一名上海台商指出，因產能縮減，目前長三角、珠三角地區不少企業開始讓工人放假或減薪，加上疫情短期無法結束，許多歐美大廠也急著設法保持現金流，甚至不惜忍痛俗賣以回籠資金。

該台商透露，運動用品大廠耐吉（Nike）對今年第一季或更早前下訂單給廠商生產的商品仍全部吸收買下，但之後大多以較低價格，甚至僅10％的價格賣給大陸知名網購平台唯品會，一則可增添現金流，二則可避免商品過期。

知名品牌手機大廠蘋果也面臨同樣困境。台商表示，以蘋果iPhone 8為例，過去一支要價人民幣（下同）5、6千元，現在只要2千元左右。他說：「現在廠商都是在出清存貨變現，沒人想出新貨，各行業很多新產品估計都將推遲。」

另有昆山電子業台商透露，近年因中美貿易戰影響，廠商經營備受壓力，如今疫情逼使不少工廠開始減薪，一般幅度約2成，員工也被迫放假。同時，有部分企業開始進行裁員，但「裁員」說法較難向大陸地方政府說明交代，企業對外常稱是職工自願離職或休假。

譬如，近日有珠三角地區工廠表示，因國外疫情嚴重，訂單全部取消，公司決定自4月1日起實施部分員工放假2到3個月，停工前會將員工所有工資全部結清。另以長三角規模數百人的電子業台廠為例，不少業者不堪壓力，寧可選擇關門不做，但因大陸官方政策要求，對外均聲稱僅是臨時停工，但其實即使疫情過後廠區也不會再重新開工。

陸品牌手機 集體砍單

新冠肺炎疫情對全球手機產業的衝擊已經遠超預期，全球一線品牌手機進入砍單潮，其中，韓國三星5月份砍單量達30％～50％，美國蘋果公司砍單則超過25％。到6月份，大陸手機品牌業者也將陸續跟進，其中OPPO和vivo砍單達到30％～40％，華為與小米也達20％～30％。2020年對手機相關業者來說註定不會好過。

界面新聞15日報導，疫情年初衝擊全球手機產業鏈，但更大的麻煩顯然還在後頭。在三星、蘋果砍單後，手機業界人士透露，大陸一線手機品牌廠將在6月份集體砍單，其中OPPO和vivo砍單達到30％～40％，華為與小米也達20％～30％。

該名人士表示，原本業界預計大陸疫情趨緩後，市場會有所回升，未料國際間疫情加劇，導致海外市場情況變得很不樂觀，尤其是歐洲和印度市場，將對整個手機產業造成嚴重影響。

在此情況下，大陸手機業者原先計畫加速恢復產能，如今卻不得不再次砍單，也導致整個供應鏈受到很大影響，尤其是已經開始恢復產能的企業，由於今年第一季的訂單不少是2019年第四季就已經確定，但如今市場需求疲軟，致使供應鏈廠商存在很多庫存。

報導指出，大陸業者當中，小米最先開始砍單。有業界人士認為，華為和小米砍單量有可能遠不止20％。以華為為例，像是華為P40等主流機種，從早期的2,500萬支調降到2千萬支，最近又砍到1,500萬支，這樣算下來的話，砍單幅度也達到40％。

另一方面，隨著品牌業者砍單，供應鏈廠商勢必面臨很大的庫存難題。業內人員表示，若產品不被客戶提貨的話，最後的損失恐怕得供應商自己承擔，而有些供應商因為產品類似定制化且是小部件，這種庫存將很難清理。例如，有深圳某廠商幫華為做小結構件，現在已積壓了大量的庫存無法清理。