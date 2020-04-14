2019區塊鏈專利申請 騰訊、阿里以量取勝

全球區塊鏈發展與應用延燒，外媒統計，2019年全球區塊鏈專利的申請數量高達5,800件，其中騰訊與阿里巴巴的專利申請量不僅分列全球一、二位，排名前五名的企業，也全是出自騰訊系與阿里系。

國外數位資訊網站The Block報導，根據分析師Steven Zheng的研究，若以全球企業2019年申請區塊鏈專利的數量來看，騰訊以718項專利申請名列第一，其次為阿里巴巴的470項，第三名是騰訊旗下的微眾銀行，申請數達269項。

第四與第五名則是同屬阿里巴巴旗下的瑞澤科技與螞蟻金服，專利申請數量分別為112項與75項。光是騰訊系與阿里系所包辦的申請量，就已達到總量的28％左右，超越1／4江山。

報導稱，根據統計，在擁有超過20項區塊鏈專利申請的公司中，約有63％位於中國。值得注意的是，儘管2019年區塊鏈專利申請量超過5千項，但僅有3％申請獲得專利授權。

新浪財經報導，據中國信息通信研究院2019年11月公布的「區塊鏈白皮書（2019年）」顯示，在全球申請區塊鏈專利企業中，38％集中在加密貨幣領域，23％專注在區塊鏈技術研發。以中國來說，截至2019年8月，已有近30家銀行500餘家網點業務開始運用區塊鏈技術，業務量逾人民幣500億元，有效提高貿易融資效率。

不過，中國互聯網金融協會區塊鏈研究工作組14日最新公布的「中國區塊鏈金融應用與發展研究報告（2020）」指出，雖有愈來愈多金融領域開始運用區塊鏈技術，但背後仍存風險，包括安全技術的提升；監管單位應進一步完善標準、人才等監管。此外，在業務應用上，仍缺少權威的第三方評估等。