首季PC出貨量 陸跌逾三成

受新冠肺炎疫情影響，全球PC出貨量大幅衰退。市場研調機構Gartner發布最新報告指出，2020年第一季全球PC出貨量較2019年同期衰退12.3％至5,160萬台，終止此前連續三季的正成長趨勢，且創下2013年以來最大的單季跌幅。

其中，亞太地區的PC出貨量跌幅最大，尤其是大陸在2020年1月時疫情集中爆發，多個地區的消費活動在2月停滯，導致大陸在2020年第一季PC出貨量跌幅超過三成。

路透報導，上述報告顯示，自大陸於1月底停工後，2月份PC產量均大幅下滑，而封閉措施更導致物流受阻，對PC出貨量直接造成嚴重衝擊。雖然遠程辦公與在線學習表現在疫情期間呈現爆發式增長，但PC的產量顯然無法跟上市場的需求。

在經濟未來前景不確定的情況下，多數企業預計將減少PC的開支，尤其是中小型企業的IT預算恐將由購買PC轉向策略性業務發展，預期企業和消費者將會延長PC生命周期，多數企業將更傾向於保留現金。

報告顯示，2020年第一季，全球排名前三PC供應商的市占率為65.6％，較2019年同期的60％上升，前三大PC供應商依序為：聯想集團（24.4％）、惠普（21.5％）及戴爾（19.7％）。

儘管聯想集團在2020年第一季PC出貨量排名第一，但該公司在第一季的出貨量較2019年同期下跌了3.2％。其中，亞太地區的出貨量跌幅更高達22.6％。

惠普在2020年第一季出貨量年減12.1％，該公司的關鍵市場均呈現雙位數的跌幅。至於戴爾在今年第一季則年增2.2％，同時也是排名前三家公司中唯一出貨量正成長的公司。除亞太地區外，戴爾在其他地區的出貨量均呈現增長趨勢，當中以美洲地區增長表現最為強勁。

在地區表現方面，由於新冠肺炎疫情對美國的影響在2020年第一季末期才開始顯現，美國2020年第一季PC市場較2019年同期仍成長0.8％，但與前一季相比，PC出貨量則暴跌30.2％。

亞太地區2020年第一季PC出貨量則年減27.1％，創下有史以來最大的單季跌幅。其中，大陸PC出貨量跌幅最大。因所有企業、政府、消費者活動均在2月陷入停滯，大陸PC市場在2020年第一季年減超過三成。

聯想董座：在陸工廠全滿產

全球PC製造商龍頭聯想集團董事長兼CEO楊元慶14日表示，目前聯想在大陸的工廠已經全部復產，且已經全部滿產，包括武漢工廠。公司業務暫時沒有斷崖式下降，現金狀況也良好。但為了保證現金流流動性，公司將加強內部管控，暫停差旅、招聘，「用緊日子實現久日子」。

新浪財經報導，楊元慶在新財年的全員誓師大會指出，新冠肺炎疫情影響公司在2019年第四季業績表現，加上2019年上半年貿易戰對業務的影響，全年CPU幾乎都存有短缺問題。他說：「去年的目標達成不盡人意，外因、內因，我們都需要認真復盤。只有直面問題，興利除弊，及時調整，我們才能成為疾風中的勁草，烈火裡的真金。」

展望2020年，楊元慶認為，該公司面臨的不確定性問題將更加錯綜複雜，全球經濟將在疫情衝擊下出現嚴重滑坡。儘管各國政府紛紛推出計劃，力圖刺激經濟復甦，但歸根結底，危機何時解除最終取決於疫苗何時能夠問世。

為了保持業績成長，楊元慶在誓師大會中也提出未來10年的計劃，將服務和解決方案列為聯想的核心競爭力。楊元慶稱，該公司的PC業務能夠持續鞏固全球冠軍的地位。在智慧家庭、智慧辦公、AR/VR等智慧設備及解決方案中，希望至少有兩個能夠實現突破，規模翻倍。

聯想集團執行副總裁兼中國區總裁劉軍表示，2019年PC市場遭遇史無前例的寒冬，但聯想集團在大陸逆勢跑贏大市，2019年前三季，聯想在大陸的PC市占率達到40.8％，創歷史新高。非PC業務營收增長超過50％，其中智慧服務業務營收超過50億美元，增長34％。

據市場調研機構Gartner數據顯示，聯想集團在2020年第一季全球市占率為24.4％，較2019年同期增加2.3個百分點，蟬聯全球PC龍頭寶座。